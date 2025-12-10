Erling Haaland Man City Rodrygo Real Madrid GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

إرلينج هالاند يتحوّل إلى "وحش غير مخيف" مع مانشستر سيتي .. ولتحرروا نجم ريال مدريد من ظل كيليان مبابي وفينيسيوس فورًا!

ثنائي سجل في القمة الأوروبية الكبيرة؛ مع ظروف مُتباينة لكل منهما..

عندما نتحدث عن قمة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ فنحن نتكلم هُنا عن فريقين، يملكان عددًا هائلًا من أبرز نجوم العالم.

على رأس هؤلاء النجوم؛ كل من المهاجم النرويجي إرلينج هالاند "مانشستر سيتي"، والجناح البرازيلي رودريجو جوس "ريال مدريد".

هالاند نجح في قيادة السيتزنس للفوز (2-1) على ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الناديين بملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وتقدم العملاق الإسباني بهدف عن طريق رودريجو بالذات، في الدقيقة 23 من عمر المباراة؛ قبل أن يرد مانشستر سيتي بثنائية متتالية، بواسطة نيكو أوريلي وهالاند.

أوريلي سجل التعادل (1-1) في الدقيقة 35؛ بينما خطف هالاند الانتصار لمانشستر سيتي، بهدفه الذي جاء في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة.. ارتقى مانشستر سيتي إلى "المركز الرابع" في جدول الترتيب، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات؛ بينما تجمد ريال مدريد عند النقطة 12، في "المركز السابع" بمرحلة الدوري للمسابقة الأوروبية العريقة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد أداء هالاند ورودريجو في قمة مانشستر سيتي ومستضيفه ريال مدريد، مساء يوم الأربعاء..

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    إرلينج هالاند.. إيجاد "الشفرة" إلى شباك ريال مدريد أخيرًا

    لعب النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في ليلة العاشر من ديسمبر 2025، مباراته السادسة تاريخيًا ضد العملاق الإسباني ريال مدريد.

    وعانى هالاند في المباريات الأربع الأولى تاريخيًا ضد ريال مدريد؛ وذلك من خلال فشله في التسجيل أو الصناعة، مع تقديم مستوياتٍ سيئة للغاية.

    لكن.. في المباراة الخامسة، والتي كانت ضمن منافسات الدور المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ انتهت لعنة هالاند ضد العملاق الإسباني أخيرًا، بتسجيله هدفين.

    ولأن هذه اللعنة انتهت.. وجد المهاجم النرويجي "الشفرة" إلى شباك ريال مدريد؛ وذلك بتسجيله هدفًا آخر، في المباراة السادسة تاريخيًا ضد الميرينجي.

    هالاند حصل على "ركلة جزاء" ضد ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ سددها بنفسه داخل الشباك، في الدقيقة 43.

    * أرقام إرلينج هالاند ضد ريال مدريد تاريخيًا:

    - مباريات: 6.

    - فوز: 2.

    - تعادل: 2.

    - خسارة: 2.

    - مساهمات تهديفية: 3.

    - أهداف: 3.

    - تمريرات حاسمة: 0.

  • Erling Haaland Man City Getty/GOAL

    إرلينج هالاند.. عندما أصبح "وحشًا غير مُخيف" رغم الهدف

    بعيدًا عن الهدف الذي سجله.. لم يظهر النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ ذلك الوجه المُخيف المعروف عنه، ضد العملاق الإسباني ريال مدريد.

    هالاند ضيّع كرة واحدة خطيرة بخلاف الهدف، طوال الـ70 دقيقة التي شارك فيها قبل الاستبدال؛ حيث تصدى لها حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، ببراعة.

    وبخلاف ذلك.. يُمكن أن نلخص ظهور هالاند مع السيتزنس، في ليلة الأربعاء الأوروبية ضد ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري الأبطال 2025-2026؛ على النحو التالي:

    * أولًا: بطء في الحركة، مع تراجع دوره كـ"محطة" عند العودة إلى خط الوسط.

    * ثانيًا: سوء اتخاذ القرارات في بعض اللقطات، مع قراءة مُتأخرة لتمريرات زملائه.

    أي أن هالاند أو "وحش مانشستر سيتي" - كما يُحب للجمهور أن يلقبه -؛ كان وديعًا نوعًا ما في مواجهة ريال مدريد، رغم الهدف كما ذكرنا.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    رودريجو جوس.. أكثر من مجرد هدف في شباك مانشستر سيتي

    ومن إرلينج هالاند.. سننتقل الآن إلى نجم آخر في مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ وهو البرازيلي رودريجو جوس.

    رودريجو يشتكي منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، من "تهميش كبير" من تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    ولا يعتمد ألونسو بشكلٍ كبير على رودريجو؛ حيث يُفضل أن يكون الهجوم مكوّنًا من الثنائي "الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور"، مع زيادة العدد في خط الوسط تحديدًا.

    إلا أنه في مباراة مانشستر سيتي لعبت الظروف لمصلحة رودريجو؛ حيث وجد هذا اللاعب نفسه يدخل "التشكيل الأساسي" للعملاق الإسباني، بسبب الإصابات العديدة - في مقدمتها مبابي -.

    ولم يخذل رودريجو جمهور الريال، حيث أثبت أنه يستحق المزيد من الفرص؛ وذلك بعد أن كان العنصر الأكثر نشاطًا، في خط هجوم الميرينجي.

    وسجل النجم البرازيلي هدف ريال مدريد الوحيد، في شباك السيتزنس؛ إلى جانب تقديمه العديد من الحلول للفريق، على النحو التالي:

    * أولًا: التحوّل من الجناح الأيمن لعمق الملعب؛ وبالتالي فتح المساحات إلى زملائه.

    * ثانيًا: لعب دور صانع الألعاب في كثير من اللقطات؛ وبالتالي صناعة فرص محققة عديدة لزملائه.

    * ثالثًا: تشتيت مدافعي الخصم بالذهاب إلى الطرف الأيسر في بعض الأحيان، مع تحوّل فينيسيوس لـ"قلب الهجوم".

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    رودريجو جوس.. الثقة والخروج من ظل مبابي وفينيسيوس هما الحل!

    لم ينتهِ الحديث عن النجم البرازيلي رودريجو جوس، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد؛ عند ما ذكرناه في السطور الماضية فقط.

    الآن.. نستطيع أن نقول بعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ أن كل ما يحتاجه رودريجو، هو الثقة فقط.

    نعم.. رودريجو لم يقدّم ذلك المستوى المأمول منه، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يُعتبر هدفه في شباك مانشستر سيتي، هو الأول في 2025-2026 بمختلف المسابقات.

    إلا أن تراجع مستوى النجم البرازيلي الشاب؛ سببه أساسًا عدم الثقة فيه من تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    وفي كرة القدم.. أكثر ما يحتاجه اللاعب هو الثقة؛ ولنا في ذلك أمثلة كثيرة جدًا، آخرها التحوّل الهائل في مستوى النجم البرازيلي رافينيا دياز مع نادي برشلونة.

    رافينيا كان مُنهارًا تمامًا مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لنادي برشلونة؛ ولكن عندما أعطاه المدرب الألماني هانز فليك الثقة، انفجر بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

    لذلك.. فإن ما يحدث مع رودريجو في صفوف ريال مدريد، قد يكون نفس الأمر الآن بالفعل؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عيش رودريجو في ظل الثنائي "الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور"، داخل صفوف ريال مدريد.

    * ثانيًا: عدم اقتناع ألونسو بإمكانية تألق رودريجو على الجناح الأيمن، بدلًا من الطرف الأيسر.

    وبغياب مبابي ضد السيتزنس، زادت المسؤولية على رودريجو - أي أنه خرج من ظل النجم الفرنسي -؛ وهُنا أظهر تحررًا كبيرًا، وأداءً أفضل بكثير.

    هذا التحرر جعل رودريجو يتحرك كثيرًا، سواء في الطرف الأيمن وأحيانًا الأيسر وفي العمق؛ وهو ما يثبت أنه يملك موهبة، تحتاج إلى الثقة.

    * أرقام رودريجو جوس في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026:

    - مباريات: 18.

    - دقائق: 572.

    - مساهمات تهديفية: 3.

    - أهداف: 1.

    - تمريرات حاسمة: 2.

