Goal.com
مباشر
cm grafica allegri milan 2025 26 sfondo bianco 16 9Getty Images
علي سمير

لأن "مدرب المشروع" لا يناسب ريال مدريد .. "محاولة ثالثة" من بيريز لجلب أليجري قد تعيد العصر الذهبي لأنشيلوتي!

فلورنتينو بيريز يعتبر من أشد المعجبين بقدرات الإيطالي

الأمر لم يعد سرًا، ألفارو أربيلوا لن يستمر مع ريال مدريد، وكل ما أثير عن تجربة حالمة تكرارًا لما فعله زين الدين زيدان في سانتياجو برنابيو ذهب أدراج الرياح.

الفريق بلا أي أفكار أو هوية واضحة، ليس منظمًا من الناحية الدفاعية، ولا يتمتع بأي شخصية هجومية، أربيلوا يحاول تكرار نسخة كارلو أنشيلوتي في الاعتماد على القدرات الفردية للاعبين، ولكن بصورة رديئة لا تناسب النادي.

كل ما قدمه الإسباني مع الفريق الثاني "كاستيا" لم يكن كافيًا للإقناع مع الكبار، ليصبح ريال قريبًا للغاية من فقدان لقب الدوري الإسباني بعد السقوط أمام خيتافي وأوساسونا، كما أنه قد يودع دوري أبطال أوروبا عندما يلعب ضد مانشستر سيتي في دور الـ16.

إذن، دعونا نعتبر أن هذا الموسم قد انتهى بالفعل، لنفكر جديًا فيما يحدث في المستقبل، ووفقًا للمعطيات الحالية، فيبدو أن فلورنتينو بيريز تعلم الدرس جيدًا، وتوجه مرة أخرى للمدرسة الإيطالية من بوابة ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان!

  • xabi alonso(C)Getty Images

    مفاوضات لتجنب ما حدث مع ألونسو

    خلال الأشهر القليلة الأخيرة من رحلة أنشيلوتي في ريال مدريد، كان الجميع يعرف أن الإيطالي يستعد للرحيل، والأمر مجرد مسألة وقت فقط، وسط حالة من الترقب حول الاسم القادم.

    تشابي ألونسو كان الاسم الحلم، ليس للنادي ورئيسه فلورنتينو بيريز، الذي يفضل التعامل مع المخضرمين أصحاب الخبرة، وفي النهاية تمت المراهنة على الإسباني الشاب القادم من باير ليفركوزن.

    الأمر انتهى بكارثة محققة تركت الفريق بوضعه الحالي، يعاني من مدرب أقل من متوسط مثل أربيلوا، حيث غادر ألونسو منصبه بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني، بعد العديد من المؤشرات السابقة حول هذه الخطوة.

    بيريز لم يكن يؤمن بفكرة "المشروع" والانتظار لسنوات طويلة لرؤية النتائج، لأنه يعلم جيدًا طبيعة وثقافة هذا النادي ومتطلبات جماهيره، ولكنه رفض للخيار الرومانسي بتعيين ألونسو، ليرحل في منتصف الموسم ويبدأ البحث عن مدرب جديد.

    وفقًا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" فإن بيريز لن يكرر نفس الخطأ مرة أخرى، وقرر التفاوض مع ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان الحالي، تمهيدًا للتعاقد معه في الصيف.

    من المعروف أن الحلم الرئيسي يورجن كلوب، ولكن في الوقت الحالي لا توجد أي مؤشرات تؤكد أن الألماني يخطط للعودة إلى التدريب، وعن طريق تجربة متطلبة مثل العمل في ريال مدريد.

    • إعلان
  • FBL-ITA-SERIEA-CREMONESE-MILANAFP

    دواء لمشاكل ريال مدريد

    وفقًا للمعطيات الحالية، وما شاهدناه خلال هذا الموسم من فوضى تكتيكية، وأزمات انضباطية لفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وغيرهما، أصبح من السهل معرفة الشخصية المناسبة لقيادة الفريق.

    أليجري يمتلك الصفات اللازمة للنجاح في مثل هذه البيئة، شخصيته لا تقبل التهاون أو الاستهتار، ورغم معاناته في التعامل مع بعض النجوم في الماضي، إلا أنه يستطيع فرض شخصيته سريعًا والتعامل مع المواقف الصعبة، خاصة في تجربته الأولى مع يوفنتوس.

    صفة أخرى يمتلكها الإيطالي ويعشقها ريال مدريد بجماهيره ورئيسه، وهي أن أليجري يعرف طريق البطولات جيدًا، ويمتلك رصيدًا مميزًا من الألقاب في مسيرته.

    وحصل صاحب الـ58 سنة على لقب الدوري الإيطالي 6 مرات، كأس إيطاليا في 5 مناسبات، السوبر الإيطالي 3 مرات ونفس الأمر بالنسبة للسوبر المحلي.

    مدرب ميلان الحالي لم ينجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا، لكنه يمتلك خبرة جيدة في البطولة، وسبق له الوصول إلى نهائيين في 2015 و2017، حيث خسر الأول من برشلونة والثاني أمام ريال مدريد.

    الطبيعة البراجماتية لأليجري تجعله كذلك من أهم الأسماء التي تناسب ريال مدريد، بعدم اهتمامه كثيرًا بفكرة المشروع والكرة الجميلة، بقدر تركيزه على الطريقة التي ستجلب له البطولات وإيقاف المنافسين.

    البعض اعتقد مؤخرًا أن أليجري انتهى وذهبت أفضل أيامه، ولكن تجربته الحالية مع ميلان تقول عكس ذلك، رغم المشاكل التي يمر بها الروسونيري، إلا أنه يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن إنتر، ويقدم مستويات جيدة وفقًا للإمكانيات المحدودة التي يعمل بها.

  • Allegri Cremonese MilanGetty Images

    ليست المرة الأولى

    من الواضح أن فلورنتينو بيريز يعتبر من أشد المعجبين بقدرات أليجري التدريبية، حيث حاول التعاقد معه في مرتين سابقتين قبل ظهور الأنباء الأخيرة من إيطاليا.

    الأسباب معروفة كما ذكرنا، نحن نتحدث عن مدرب فاز بالألقاب في ظروف مختلفة، ويمكنه جلب النتائج سريعًا إلى أي فريق ينضم له، ولن يرهق ريال مدريد في الانتظار لسنوات لغرس أفكاره.

    الميرينجي سبق له التفاوض مع صاحب الـ58 سنة في 2019 ولكنه لم يتمكن من التوصل لاتفاق معه على تدريب الفريق في النهاية لتفشل المحاولة.

    ريال مدريد حاول مرة أخرى في 2021، وانتشرت بعض الأنباء حول اتفاق أليجري مع بيريز شفهيًا على كل شيء، ولكن مرة أخرى لم تنجح الفكرة، ليعود الإيطالي إلى يوفنتوس من جديد قبل مغادرته في وقت لاحق.

    الآن، ورغم ارتباط أليجري بعقد مع ميلان حتى 2027، إلا أن الأمور ممكنة، وفكرة جلبه من إيطاليا إلى سانتياجو برنابيو لن تحتاج الكثير من الإقناع بسبب قيمة العملاق الإسباني والعدد الهائل من النجوم.

    وربما تأتي هذه الفرصة أيضًا، لمشاهدة اللحظة التي انتظرها الكثير من المتابعين، وهي رؤية أليجري بمكان آخر خارج الدوري الإيطالي، فهل ينجح صاحب مقولة "من يريد المتعة فليذهب إلى السيرك"؟

0