لأن "مدرب المشروع" لا يناسب ريال مدريد .. "محاولة ثالثة" من بيريز لجلب أليجري قد تعيد العصر الذهبي لأنشيلوتي!

الأمر لم يعد سرًا، ألفارو أربيلوا لن يستمر مع ريال مدريد، وكل ما أثير عن تجربة حالمة تكرارًا لما فعله زين الدين زيدان في سانتياجو برنابيو ذهب أدراج الرياح.

الفريق بلا أي أفكار أو هوية واضحة، ليس منظمًا من الناحية الدفاعية، ولا يتمتع بأي شخصية هجومية، أربيلوا يحاول تكرار نسخة كارلو أنشيلوتي في الاعتماد على القدرات الفردية للاعبين، ولكن بصورة رديئة لا تناسب النادي.

كل ما قدمه الإسباني مع الفريق الثاني "كاستيا" لم يكن كافيًا للإقناع مع الكبار، ليصبح ريال قريبًا للغاية من فقدان لقب الدوري الإسباني بعد السقوط أمام خيتافي وأوساسونا، كما أنه قد يودع دوري أبطال أوروبا عندما يلعب ضد مانشستر سيتي في دور الـ16.

إذن، دعونا نعتبر أن هذا الموسم قد انتهى بالفعل، لنفكر جديًا فيما يحدث في المستقبل، ووفقًا للمعطيات الحالية، فيبدو أن فلورنتينو بيريز تعلم الدرس جيدًا، وتوجه مرة أخرى للمدرسة الإيطالية من بوابة ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان!