ريال مدريد ضد ليجانيس | الجواهر ليست حكرًا على برشلونة .. وأنشيلوتي أدمن "عنق الزجاجة" مرغمًا!

ثنائية مودريتش ودياز تقلب الموازين

كان من حق جماهير ليجانيس أن تحتفل بفريقها بعد انتهاء مباراتها أمام ريال مدريد، رغم الخسارة ووداع كأس الملك بسيناريو قاتل، إلا أن ما قدمه أصحاب الأرض الليلة أحرج العملاق الإسباني.

ليجانيس تأخر بهدفين سجلهما لوكا مودريتش وإندريك، قبل أن يعود أصحاب الأرض بهدفين عبر خوان كروز، وبينما كانت المباراة في طريقها للأشواط الإضافية، كشر ريال مدريد عن وجهه الحقيقي وسجل له الفتى الصاعد جونزالو جارسيا هدف الفوز القاتل، ليفوز الملكي بنتيجة (3-2)، ويعبر إلى نصف النهائي.

المباراة شهدت تحولات كبيرة ومنحت فرصة كبيرة لعدد من لاعبي ريال مدريد الشباب لإظهار قدراتهم، فمنهم من استغل هذه الفرصة بنجاح وآخرون فرطوا فيها، ورغم الأخطاء الدفاعية تبقى النتيجة النهائية أن الملكي في المربع الذهبي للكأس.