لم يكن الخيار الأول .. "تصفية حسابات" في ريال مدريد بسبب ألونسو و"ألاعيب مورينيو" تكشف ضعفه أمام بيريز

بدأت الشكوك تظهر بشكل كبير حول المدرب الإسباني تشابي ألونسو، بسبب المستويات التي يقدمها ريال مدريد في الفترة الأخيرة، وطريقة تعامله مع اللاعبين في غرفة الملابس خلال هذا الموسم.

ألونسو جاء إلى ريال في الصيف الماضي بعد رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي عقب فترة صعبة قضاها الإيطالي في سانتياجو برنابيو، وكان الطموح بقدوم الشاب الإسباني بدلًا منه لإصلاح الأمور.

كل شيء كان يسير على ما يُرام، حتى بعد الخروج أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية، ليبدأ الموسم بشكل جيد، قبل أن يتعرض الفريق لبعض التخبطات، كان أبرزها السقوط أمام أتلتيكو مدريد 5/2 في الدوري الإسباني، والخسارة من ليفربول يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.