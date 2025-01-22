ريال مدريد ضد سالزبورج | مبابي ليس "منتجًا وهميًا" وفينيسيوس يكرر ما قام به الظاهرة .. عقدة الميرنجي تُطارد يورجن كلوب!

الريال يحكم قبضته على سالزبورج ويقترب من التأهل في دوري الأبطال

حقق ريال مدريد انتصارًا كبيرًا أمام نظيره سالزبورج النمساوي، ليقترب من الصعود إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد موسم صعب مر به الميرنجي.

وانتصر ريال مدريد بخماسية مقابل هدف واحد أمام ضيفه سالزبورج على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بالجولة قبل الأخيرة، من دور الدوري في "الشامبيونز ليج".

وسيدخل ريال مدريد مباراته المقبلة أمام بريست الفرنسي، وعينه على تحقيق انتصارًا كبيرًا، في انتظار تعثر منافسيه على التواجد ضمن أفضل 8 فرق، التي ستتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ16.

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وخلال مباراة ريال مدريد وسالزبورج هناك بعض النقاط التي يجب أن نناقشها، وهذا ما سنفعله خلال السطور التالية..