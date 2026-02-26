وسط فرحة تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على حساب بنفيكا، تصدر مشجع من المدرجات المشهد، بعدما أشار بـ"التحية النازية".
"تزوجت من مثلي وقمت بتبني شخصين من السود" .. مشجع ريال مدريد صاحب "التحية النازية" أمام بنفيكا يدافع عن نفسه
ما القصة؟
حقق ريال مدريد أول أمس الأربعاء، الفوز أمام بنفيكا بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد سانتياجو برنابيو، ضمن إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
تلك النتيجة، بجانب انتصار المرينجي في الذهاب بهدف نظيف، أمّنتا عبور الملكي لدور الـ16 على حساب كتيبة مورينيو.
وعلى هامش المباراة، التقت الكاميرات مشجعًا لريال مدريد، يتفاعل مع الأحداث، مؤديًا "التحية النازية" الشهيرة.
مع انتشار تلك اللقطة، قرر مسؤولو سانتياجو برنابيو طرد هذا المشجع؛ المدعو أنطونيو جالفيز، من المدرجات، وسط اتهامه بالعنصرية.
"حركة عفوية"
مع انتشار تلك الواقعة ومزاعم معاقبة المشجع، خرج الأخير للدفاع عن نفسه في مقطع فيديو، مؤكدًا أن لا ينتمي لأي جماعة نازية، إنما كان يقوم بحركات عشوائية دون أي هدف.
وقال المشجع أنطونيو جالفيز: "عادةً ما أقوم بحركات مختلفة عندما أحضر مباريات كرة القدم. في بعض الأحيان أضع يدي على أعضائي التناسلية أو مؤخرتي، وأمام بنفيكا وبالصدفة، فعلت ما فعلت مرتين (التحية النازية المزعومة)".
وأضاف: "أنا هادئ تمامًا وضميري مرتاح. لقد كانت حركة عفوية، لكن أن يقال إنني أنتمي لجماعة نازية ويجب تغريمي ما يصل إلى 60 ألف يورو، هذا لا يُصدق، لكن هناك شخص ما سيدفع الثمن، وهو أنا".
"هذا دليل براءتي"
واستشهد المشجع المدريدي المتهم بأداء "التحية النازية" ببعض الأدلة من أسلوب حياته، للتأكيد على عدم انتمائه لأي جماعة نازية..
"النازيون لا يخالطون السود ولا المثليين ولا يرتدون الملابس النسائية. حسنًا، هذا هو النازي أمامكم! هذا النازي الذي أمامكم (يقصد نفسه متهكمًا) تبنى اثنين من ذوي البشرة السمراء، ويمكن لأي شخص أن يتواصل معهما الآن. لقد تزوجت من شخص مثلي كذلك، أحب الاجتماع مع المثليين، ها هو النازي!".
اعتذار المشجع
في ختام حديثه، تقدم المشجع المدريدي المتهم بالاعتذار، مستطردًا: "حتى يوم أمس، كنت أظن أن نازي هي علامة تجارية لنوع من المشروبات، حتى إنني قلت (لنأخذ زجاجتين من النازي)، ولكن يبدو أن نازي ليس كذلك، لذا أعتذر، لأنه ليس لدي أي خيار آخر، رغم أنني لا أعرف حتى الآن لماذا اعتذر، لكن لا بأس".
واختتم: "لقد رشحوني لأُطرد من نادي ريال مدريد، هذا كل ما في الأمر؛ لقد استبعدت، حسنًا، أراكم لاحقًا!".