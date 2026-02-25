Goal.com
أحمد فرهود

ليلة تأهُل ريال مدريد: خليفة راموس يواصل "التزحلق على العشب".. ومن برشلونة إلى بنفيكا "شكرًا لحسن تعاونكم"

رحلة ريال مدريد الأوروبية متواصلة..

لم تكن ليلة سحرية من ليالي ريال مدريد الأوروبية؛ لكن العملاق الإسباني أنجز "الواجب الثقيل" ضد نادي بنفيكا، في ليلة الأربعاء.

بـ"هوية البطل" التي ترفض السقوط، حتى في أسوأ حالاتها؛ فاز ريال مدريد (2-1) على بنفيكا، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتقدّم بنفيكا  أولًا، عن طريق لاعبه رافا سيلفا في الدقيقة 14؛ قبل أن يرد الميرينجي بثنائية متتالية، عن طريق إدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور.

كامافينجا سجل هدفه، في الدقيقة 16 من عمر المباراة التي لُعِبت على أرضية "سانتياجو برنابيو" في مدريد؛ بينما خطف فينيسيوس الانتصار لفريقه، في الدقيقة 80.

  وبهذه النتيجة.. تأهل ريال مدريد إلى ثمن النهائي الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي؛ حيث كان قد فاز (1-0) ذهابًا، في المبارة التي أُقيمت في البرتغال.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ريال مدريد على بنفيكا..

    راؤول أسينسيو.. خليفة راموس المزعوم يُمارس "التزحلق على العشب"

    يعيش راؤول أسينسيو، مدافع العملاق الإسباني ريال مدريد؛ واحدة من أسوأ فتراته على الإطلاق، في عالم الساحرة المستديرة.

    أسينسيو الذي توقع البعض أنه سيكون خليفة الأسطورة سيرجيو راموس، مدافع منتخب إسبانيا وريال مدريد سابقًا؛ يُمارس الآن ما يُمكن تسميته بـ"التزحلق على العشب".

    نعم.. هذه ليست سخرية من أسينسيو؛ ولكنه واقع ظهر في آخر مباراتين للميرينجي، على النحو التالي:

    * أولًا: ضد أوساسونا في الجولة 25 من مسابقة الدوري الإسباني.

    * ثانيًا: ضد بنفيكا البرتغالي في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

    وفي مباراة أوساسونا؛ قام راؤول جارسيا بـ"مراوغة" أسينسيو الذي تزحلق على العشب حرفيًا، قبل أن يسجل هدف الفوز (2-1).

    أما ضد بنفيكا.. تزحلق أسينسيو لإبعاد عرضية من الفريق البرتغالي، فكاد أن يسجلها في نفسه؛ إلا أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تصدى لها بنجاح، لتعود إلى رافا سيلفا الذي سجل هدفًا.

    وما يقوم به المدافع الإسباني الشاب؛ هو نتاج التمركز السيئ فوق أرضية الملعب، إلى جانب الإندفاع المبالغ فيه.

    تيبو كورتوا.. عندما رد الحارس البلجيكي على أرضية الملعب

    "حارس مرمى عادي".. هكذا سخر الحارس الباراجوياني الأسطوري خوسيه لويس تيشلافيرت، من نظيره البلجيكي تيبو كورتوا، حامي عرين العملاق الإسباني ريال مدريد.

    ولم يكتف تشيلافيرت بذلك؛ بل طلب من كورتوا عدم الحديث عن القيم والمبادئ، خاصة أنه سرق حبيبة مواطنه البلجيكي كيفين دي بروينه.

    وتأتي هذه التصريحات؛ على خلفية "أزمة العنصرية" التي اشتعلت في مباراة ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بين ريال مدريد وبنفيكا البرتغالي.

    المهم.. ساعات بعد تصريحات تشيلافيرت؛ ورد كورتوا على أرضية المستطيل الأخضر، وذلك في مباراة الإياب بين ريال مدريد وبنفيكا.

    كورتوا أنقذ ريال مدريد ضد بنفيكا؛ وذلك بالتصدي لأهداف محققة، على مدار الشوطين.

    ولولا الحارس البلجيكي؛ كان من الممكن أن يودع ريال مدريد البطولة الأوروبية، مبكرًا للغاية.

    وبهذا يكون تيبو كورتوا قد أثبت لتشيلافيرت، قيمته الكبيرة في حراسة المرمى؛ بدون أن يتحدث.

    بنفيكا.. عملاق البرتغال خسر "روح" جوزيه مورينيو

    الآن.. لننتقل إلى المعسكر الآخر وهو نادي بنفيكا البرتغالي؛ الذي يقوده المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

    إلا أن مورينيو غاب عن مواجهة إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ضد العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وذلك على خلفية "أزمة العنصرية"، في لقاء الذهاب.

    البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، أدعى أن الأرجنتيني جيانلوكا بريستيانين لاعب فريق بنفيكا الأول لكرة القدم، وصفه بـ"القرد" أكثر من مرة؛ ما أدى إلى اشتعال أزمة كبرى، نتج عنها إيقاف مورينيو في النهاية.  

    ويُمكن استخلاص بعض النقاط المُهمة، من غياب مورينيو عن إياب بنفيكا وريال مدريد؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: انخفاض حدة التوتر فوق أرضية الملعب؛ حيث معروف عنه تصرفاته وحركاته المثيرة للجدل.

    * ثانيًا: خسارة بنفيكا "الروح الحماسية"؛ التي يخلقها مورينيو في مثل هذه المباريات.

    نعم.. بنفيكا قدّم مستوى فني جيد ضد ريال مدريد، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"؛ ولكنه خسر الروح التي كان يحتاجها، لإسقاط الميرينجي بالقاضية.

    من برشلونة إلى بنفيكا: شكرًا لحسن تعاونكم!

    وأخيرًا.. يجب على العملاق الكتالوني برشلونة، أن يقول لنادي بنفيكا البرتغالي الآن؛ شكرًا على حسن تعاونكم.

    بنفيكا لم يستطع إخراج ريال مدريد الإسباني، من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ ولكنه تسبب في استنزاف بدني للاعبيه، بشكلٍ واضح.

    مثلًا.. ريال مدريد استنزف في مباراة الذهاب ضد بنفيكا؛ وكان نتيجة ذلك هو خسارته (1-2) ضد أوساسونا، في اللقاء التالي مباشرة.

    الخسارة ضد أوساسونا، في الجولة 25 من مسابقة الدوري الإسباني؛ أفقدته "صدارة" جدول الترتيب، لمصلحة برشلونة.

    أما في مباراة الإياب ضد بنفيكا؛ فكما قال المعلق التونسي عصام الشوالي: "نجوم الريال يخلصون على بعضهم".

    ونحن شاهدنا أكثر من تدخل لنجوم ريال مدريد على بعضهما البعض؛ أحدهما لألفارو كاريراس ضد أنطونيو روديجر، والثاني بين راؤول أسينسيو وإدواردو كامافينجا.

    حتى أن أسينسيو خرج على "نقالة"، بعد هذا التدخل؛ حيث يبدو أنه تعرض لإصابة قوية على مستوى الرقبة.

    وما نريد قوله هُنا؛ هو أن ريال مدريد استنزف بدنيًا من مباراتي بنفيكا "ذهابًا وإيابًا"، وهو ما يخدم برشلونة في صراع الدوري الإسباني بالطبع.

