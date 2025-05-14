الملكي يؤجل الاحتفالات في كتالونيا إلى الديربي

وكأن القدر أراد أن يرحم ريال مدريد من النهاية التي يستحقها لموسم مخزي، بأن يمنح الميرنجي لقب الدوري الإسباني بيديه إلى غريمه الأزلي برشلونة، بعد 3 أيام فقط من الهزيمة المذلة في الكلاسيكو، ويتأجل الحسم إلى مباراة ديربي كتالونيا.

ريال مدريد انتزع فوزًا دراميًا أمام مايوركا العنيد في الثواني الأخيرة بنتيجة (2-1)، اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

تقدم مايوركا في الشوط الأول عن طريق مارتين فاليجينت بالدقيقة 11، وارتكن إلى الدفاع المستميت، لكن كيليان مبابي فك هذه الحصون بهدف التعادل (66)، قبل أن يسجل الفتى الواعد جاكوبو رامون هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+5.

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وبذلك الفوز، رفع الملكي رصيده إلى النقطة 78 مقلصًا الفارق لـ4 نقاط مع برشلونة المتصدر، والذي يلتقي غدًا مع إسبانيول ويحتاج إلى الفوز بأي نتيجة لحسم لقب الليجا رسميًا.

ورغم الموسم السلبي لريال مدريد، إلا أن كتيبة صغيرة من الفريق الأول بدعم من شباب واعد استطاع أن يحفظ جزء من كبرياء النادي الملكي، ليؤجل مشهد تتويج الغريم إلى وقت لاحق.