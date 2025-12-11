تيبو كورتوا يبدي رأيه في "بدلاء ألونسو" ويؤكد : كنا سنخسر 6/0 أمام سيتي بهذه الحالة!

يؤمن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، أن مباراة الفريق الأخيرة أمام مانشستر سيتي، أثبتت أن الميرينجي "ليس ميتًا"، معلنًا دعمه الكامل للمدرب تشابي ألونسو وسط شائعات تعرضه للإقالة.

ريال خسر بهدفين نظيفين أمام ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني، ليدخل لقاء سيتي وهو طامحًا في التعويض والعودة إلى الانتصارات من جديد للتمتع ببعض الاستقرار في ظل تخبط المستوى.

الموعد كان أمس، الأربعاء، أمام مانشستر سيتي في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا، والنتيجة كانت 2/1 لصالح الفريق الإنجليزي، ومع ذلك، يرفض كورتوا رفع راية الاستسلام.