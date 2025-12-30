ريال مدريد يحسم قراره بشأن دافيد ألابا .. ومستقبل أنطونيو روديجر مرهون بشرط!

وبحسب مصادر صحيفة "آس" المقربة من اللاعب، لم يتلق دافيد ألابا أي اتصال من النادي لبدء مفاوضات التجديد، وهو ما يعزز احتمالية رحيله.

إلى جانب وضعه البدني، يمثل اللاعب النمساوي عبئًا ماليًا إضافيًا على النادي، إذ يتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 10.5 مليون يورو، وهو أحد أعلى الرواتب في الفريق.

وكشفت وثائق "فوتبول ليكس" التي نشرتها "دير شبيجل"، أن اللاعب النمساوي دافيد ألابا حصل أيضًا على مكافأة توقيع قدرها 17.7 مليون يورو، فيما نال وكيله بيني زهافي 5.2 مليون يورو، وتلقى والده 6.3 مليون يورو عند إتمام الصفقة.