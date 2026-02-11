خطة فلورنتينو بيريز لإنقاذ ريال مدريد .. كلوب مدربًا وجلب "الصفقة المستحيلة" من باريس بجوار نجم الدوري الإيطالي!

بعد الخروج المبكر من كأس ملك إسبانيا وخسارة السوبر المحلي، والصورة المتواضعة في دوري أبطال أوروبا، أصبحت الأغلبية تجهز نفسها في ريال مدريد نحو موسم صفري، لذا .. وجب التحضير لما هو قادم!

الفريق لديه فرصة للفوز بلقب الدوري الإسباني، حيث يبتعد بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر، ولكن الأداء المتذبذب مع ألفارو أربيلوا لا يبشر بالانتصار على العملاق الكتالوني في هذه المعركة المحلية.

رحيل تشابي ألونسو وفشل مشروعه مبكرًا، وضع ريال مدريد في هذه الوضعية الحرجة، بعد المعاناة مع كارلو أنشيلوتي الموسم الماضي، مما يُحتم فكرة التخطيط للمستقبل القريب لتجنب تكرار هذا السيناريو.

ويبدو وفقًا للمعطيات الحالية، أن الرئيس فلورنتينو بيريز وضع الخطة بالفعل، وحدد الطريقة التي يسير بها العمل في الصيف استعدادًا لموسم 2026/2027..