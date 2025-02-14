لاعب ريال مدريد السابق: عانيت بسبب رقم زيدان وهذه حقيقة نومي على دكة البدلاء!

تجربة صعبة للفرنسي في سانتياجو برنابيو

جوليان فوبير، هو واحد من اللاعبين المنسيين في تاريخ ريال مدريد للعديد من الأسباب الوجيهة، أهمها هو أنه لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية لارتداء قميص الفريق الإسباني.

الصفقة حدثت في يناير 2009، عندما سافر ميجيل أنخيل، السكرتير الفني لريال مدريد، إلى إنجلترا لبحث فكرة التعاقد مع أنطونيو فالنسيا لاعب ويجان وقتها، ولكن مانشستر يونايتد حسم الصفقة بعد التقدم بعرض أفضل.

ميجيل أنخيل اتصل بخواندي راموس مدرب ريال مدريد بتلك الفترة، ليأتي الحديث عن فوبير الذي وقع قادمًا من وست هام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.