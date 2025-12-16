ريال مدريد يواجه جوان لابورتا بـ 12 سؤالًا في قضية نيجريرا .. وهذه ردود رئيس برشلونة أمام القضاء!

رئيس برشلونة تحدث في البداية عن معرفته بالفعل للمدفوعات الموجهة إلى شركة نيجريرا، لكنه أكد في ذات الوقت أن صغر حجم المبلغ المدفوع "مليون يورو"، جعله خارج مناقشة الأمر حتى أنها لم تعرض على مجلس الإدارة كما هو الحال في مثل هذه المبالغ الصغيرة.

1- هل تم إبلاغك بوجود هذه المدفوعات؟

أجاب لابورتا: "تم إبلاغي بأنها مدفوعات مقابل تحليلات فنية وتقارير عن الحكام والكشافين، وكانت خدمات مفيدة".

2- هل كنت على علم بها أو تم شرحها لك؟

قال لابورتا: "أكرر أن الرئيس لا يدخل في التفاصيل، نحن نضع الخطوط العامة، ولا نتدخل في تفاصيل الشركات التي يتم دفع الأموال لها".

3- من يقرر زيادة هذه المدفوعات؟

أوضح رئيس برشلونة: "أفهم أن القسم الرياضي هو من أوصى باستمرار هذه المدفوعات. التنفيذ كان بيد الفريق الإداري، خصوصًا أن المدفوعات التي تقل عن مليون يورو لا تُعرض على مجلس الإدارة".

4- هل كان مجلس الإدارة على علم بهذه المدفوعات؟

أجاب لابورتا: "تم إبلاغي بها، لكنها لم تُناقش في اجتماعات المجلس بسبب حجمها المالي المحدود".