أحمد رفعت

"لم يخسر 8 أمام بايرن ميونخ" .. توماس رونسيرو يكشف عن الأفضل بين رونالدو وميسي

رونسيرو كشف عن النجم الذي نال إعجابه بعيدًا عن ميسي ورونالدو

في مقابلة حصرية على قناة اليوتيوب الخاصة بمبدع المحتوى سينين موران، تحدث الصحفي والمحلل الرياضي الإسباني توماس رونسيرو، المعروف بتعاونه مع برنامج إل شيرنجيتو، عن الجدل الأبدي حول من هو الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويظل النقاش بين جمهور برشلونة ومشجعي ريال مدريد محتدمًا، فالكتالونيون يميلون بلا شك إلى النجم الأرجنتيني ميسي، بينما يظل عشاق ريال مدريد متمسكين بالدفاع عن أسطورة النادي السابق كريستيانو رونالدو. 

أما الجمهور المحايد، فغالبًا ما يقدر العبقرية الطبيعية لميسي أعلى من الجهد والعمل المتواصل الذي يقدمه رونالدو.

    ماذا قال رونسيرو؟

    وخلال المقابلة، كشف رونسيرو أنه عند الحديث عن كريستيانو، لا شك في أنه "سيكون أول لاعب في التاريخ والوحيد الذي سيصل إلى ألف هدف رسمي".

    أما عن الرقم 10 الأرجنتيني، فقال رونسيرو بلا تردد إن "ميسي مُبالغ في تقديره كثيرًا"، وأضاف لحظة صريحة ومفاجئة: "أفضل لاعب شاهدته في حياتي هو دييجو أرماندو مارادونا، رغم أنه لم يلعب أبدًا في ريال مدريد".

    "رونالدو لم يخسر مباريات مثل ميسي"

    وفي سياق مقارنة المسيرتين، أشار الصحفي إلى أن رونالدو لم يعانِ من هزائم ثقيلة أو مهينة كما حصل مع ميسي، موضحًا: "رونالدو لم يتعرض لهزيمة 8-2 من بايرن ميونخ، ولم يخسر 3-0 أمام روما بقيادة مانولاس، ولم يُهزم 4-0 في أنفيلد، ولم يُهان أمام باريس سان جيرمان بقيادة مبابي بنتيجة 4-1 في كامب نو، ولم يُقص مرتين من دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد بقيادة سيموني".

    وأضاف: "كل هذه الأمور حدثت لميسي".

    كما أبرز رونسيرو أن كريستيانو رونالدو فاز بأربع بطولات دوري أبطال أوروبا خلال خمس سنوات، وكان الهداف التاريخي للبطولة في تلك الفترة، في الوقت الذي كان فيه ميسي في أفضل حالاته.

    وبناءً على كل هذه الأسباب، اعترف رونسيرو أن "رونالدو انتصر في المعركة ضد ميسي"، مؤكدًا مرة أخرى موقفه الداعم للنجم البرتغالي، وهو الموقف الذي طالما أبداه خلال السنوات الماضية كصحفي في صحيفة AS الإسبانية.

    يبقى الجدل حول من هو الأفضل في تاريخ كرة القدم قائمًا بلا توقف: هل هو الأرجنتيني ليونيل ميسي أم البرتغالي كريستيانو رونالدو؟ المشهد العالمي مليء بالمقارنات بين النجمين، وكل طرف من جماهيرهما يدافع عن لاعبه بشراسة، معتبرًا إياه الأفضل في العالم وربما في تاريخ اللعبة.

    ميسي، نجم إنتر ميامي الحالي، صنع تاريخًا حافلًا مع برشلونة، حيث كان العقل المدبر وراء العديد من الإنجازات الكتالونية قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان ومنه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

    مهاراته الفردية الفريدة، وتحكمه بالكرة وقدرته على تجاوز أي مدافع، جعلته علامة بارزة في عالم كرة القدم، وصاحب تأثير مباشر على كل مباراة يخوضها.

    من جانبه، يتميز كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بقدرته على التألق في كل مكان لعب فيه، سواء مع مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، أو العودة لاحقًا إلى "مسرح الأحلام"، قبل الانتقال إلى الدوري السعودي. 

    يتمتع رونالدو بأسلوب هجومي فريد، يركز على السرعة، القوة البدنية، والقدرة على إنهاء الهجمات بدقة عالية، ما جعله هدافًا تاريخيًا في كل بطولة خاضها.

    الاختلاف بين اللاعبين واضح: ميسي يعتمد على المهارة الفنية الخارقة والقدرة على المراوغة والابتكار، بينما رونالدو يعتمد على القوة البدنية، التحركات الذكية، وقدرته الأسطورية على استغلال الفرص وتحقيق الأهداف في أصعب اللحظات.

    وفي النهاية، يبقى النقاش مفتوحًا بين عشاق اللعبة، فكل من ميسي ورونالدو يمثلان أسلوبًا متفردًا وقيمة كبيرة في تاريخ كرة القدم، ليظل السؤال الأزل: من الأفضل؟ الإجابة تعتمد على الذائقة الرياضية لكل مشجع.

  • ما القادم لرونالدو وميسي؟

    يستعد نادي النصر لمواجهة الزوراء العراقي مساء يوم الأربعاء المقبل، ولكن من المرجح أن يغيب رونالدو عن تلك المواجهة، في ظل رغبة مدربه جورج جيسوس لمنحه المزيد الراحة.

    ولكن ظهور رونالدو مع النصر قد يكون ضد الأخدود مساء السبت القادم، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وأما عن ميسي، فكان يتواجد مع زملائه لويس سواريز ودي بول في الهند، وذلك في زيارة سريعة هناك كانت حديث العالم كله.

