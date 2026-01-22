برشلونة يتحدى أزمته الاقتصادية ويزاحم "المتخبط" ريال مدريد على قمة "دوري الأموال" في العالم!

عندما يتعلق الأمر بالنادي الأكثر تحقيقًا للإيرادات في العالم، فلا جديد .. ريال مدريد دائمًا في الصدارة متفوقًا على جميع عمالقة الكرة الأرضية وقارة أوروبا، بفارق عن أقرب منافسيه.

ربما يتعرض فلورنتينو بيريز رئيس ريال لانتقادات عنيفة من جماهير النادي في الفترة الأخيرة، وسط مطالب برحيله بعد سلسلة من القرارت المخيبة للآمال على الصعيد الرياضي، بتعيين تشابي ألونسو ورحيله السريع عن الفريق بقدوم ألفارو أربيلوا كمدرب مؤقت.

ولكن بالنظر إلى الإنجازات المالية لرئيس الميرينجي المخضرم، فلا يسعنا سوى أن نرفع له القبعة، ريال يظل في الصدارة والجميع خلفه، بفضل السياسة المتوازنة له وقدرته على جلب الأرباح.

التقرير الذي أعدته شرك "ديلويت" المعروفة بعنوان "دوري الأموال"، يضع ريال كأكثر الأندية تحقيقًا للأرباح خلال موسم 2024/2025..