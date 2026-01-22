perez laportaGetty Images
علي سمير

برشلونة يتحدى أزمته الاقتصادية ويزاحم "المتخبط" ريال مدريد على قمة "دوري الأموال" في العالم!

حضور إنجليزي كاسح في قائمة أكثر 20 ناديًا تحقيقًا للأرباح

عندما يتعلق الأمر بالنادي الأكثر تحقيقًا للإيرادات في العالم، فلا جديد .. ريال مدريد دائمًا في الصدارة متفوقًا على جميع عمالقة الكرة الأرضية وقارة أوروبا، بفارق عن أقرب منافسيه.

ربما يتعرض فلورنتينو بيريز رئيس ريال لانتقادات عنيفة من جماهير النادي في الفترة الأخيرة، وسط مطالب برحيله بعد سلسلة من القرارت المخيبة للآمال على الصعيد الرياضي، بتعيين تشابي ألونسو ورحيله السريع عن الفريق بقدوم ألفارو أربيلوا كمدرب مؤقت.

ولكن بالنظر إلى الإنجازات المالية لرئيس الميرينجي المخضرم، فلا يسعنا سوى أن نرفع له القبعة، ريال يظل في الصدارة والجميع خلفه، بفضل السياسة المتوازنة له وقدرته على جلب الأرباح.

التقرير الذي أعدته شرك "ديلويت" المعروفة بعنوان "دوري الأموال"، يضع ريال كأكثر الأندية تحقيقًا للأرباح خلال موسم 2024/2025..

    زيادة ملحوظة

    أرباح ريال من الموسم الماضي وصلت إلى 1.161 مليار يورو، محققًا زيادة كبيرة عن الموسم السابق له وصلت إلى 115.5 مليون يورو، كما تفوق على برشلونة صاحب المركز الثاني بـ974.8 مليونًا.

    وجاء هذه الارتفاع الملحوظ في الأرباح، رغم عدم فوز ريال مدريد بأي ألقاب رياضية كبرى، لكنه استفاد من الواقع الجديد لصناعة كرة القدم، والأموال القادمة من ملعبه سانتياجو برنابيو بمرافقه الجديدة.

    واستغل ريال مدريد ملعبه بأفضل صورة ممكنة، مما تسبب في ضخ المزيد من الأموال إلى خزينته، وصولًا أيضًا بمشاركته في كأس العالم للأندية ووصوله إلى الدور نصف النهائي الذي ودعه أمام باريس سان جيرمان، وكذلك بتواجده في دور الثمانية لدوري الأبطال قبل الخروج أمام آرسنال.

  • قائمة الأندية الأعلي تحقيقًا للإيرادات في موسم 2024/2025

    1 ريال مدريد (إسبانيا) 1,161 مليار يورو

    2 برشلونة (إسبانيا) 974.8 مليون يورو

    3 بايرن ميونخ (ألمانيا) 860.6 مليون يورو

    4 باريس سان جيرمان (فرنسا) 837.0 مليون يورو

    5 ليفربول (إنجلترا) 836.1 مليون يورو

    6 مانشستر سيتي (إنجلترا) 829.3 مليون يورو

    7 آرسنال (إنجلترا) 821.7  مليون يورو

    8 مانشستر يونايتد (إنجلترا) 793.1 مليون يورو

    9 توتنهام (إنجلترا) 672.6 مليون يورو

    10 تشيلسي (إنجلترا) 584.1 مليون يورو

    11 إنتر  (إيطاليا) 537.5 مليون يورو

    12 بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 531.3 مليون يورو

    13 أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 454.5 مليون يورو

    14 أستون فيلا (إنجلترا) 450.2 مليون يورو

    15 ميلان (إيطاليا) 410.4 مليون يورو

    16 يوفنتوس (إيطاليا) 401.7 مليون يورو

    17 نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) 398.4 مليون يورو

    18 شتوتجارت (ألمانيا) 296.3 مليون يورو

    19 بنفيكا (البرتغال) 283.4 مليون يورو

    20 وست هام يونايتد (إنجلترا) 276.0 مليون يورو

    برشلونة يتحدى أزمته الاقتصادية

    على الرغم من الفترة الاقتصادية الحرجة التي يعيشها برشلونة مع رئيسه جوان لابورتا، والتي تجبره على الحذر فيما يخص انتقالات اللاعبين وصفقات الرعاية، إلا أن النادي الكتالوني هو الأقرب من مكانة ريال مدريد.

    برشلونة نجح في العودة إلى المراكز الثلاثة الأولى في هذا التصنيف الممتد لـ29 نسخة، متغلبًا على العوائق المالية التي واجهته خلال آخر 5 سنوات.

    ويأتي هذا الارتفاع في الأرباح رغم لعب الفريق مبارياته على ملعب مونتجويك الموسم الماضي، بسبب تأخر عودته إلى كامب نو التي تحققت أخيرًا في الموسم الجاري.

    وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن السر الحقيقي وراء إيرادات برشلونة العالية، يكمن في مبيعات مقصورة كبار الشخصيات وتراخيص المقاعد الدائمة بمشروع كامب نو الجديد.

    ومن جانبه تواجد القطب الإسباني الثالث أتلتيكو مدريد في المركز الثالث عشر، بزيادة وصلت إلى 45 مليون يورو مقارنة بالموسم الماضي، بفضل المشاركة في كأس العالم للأندية بالنسخة الموسعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

    حضور مميز لعمالقة الدوري الإنجليزي

    كان من الطبيعي تواجد كبار البريميرليج في المراكز الأولى، بينما يعتبر ليفربول هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي احتل أحد أول 5 مراكز في القائمة.

    ويعتبر الدوري الإنجليزي هو الأكثر حضورًا في الإيرادات الأعلى، بظهور 9 أندية من البطولة بقائمة أعلى 20 نادٍ تحقيقًا للأرباح، وهي ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد ووست هام.

    وظهر الدوري الإسباني بـ3 ممثلين للبطولة، ونفس الأمر للإيطالي والألماني، بينما حضر من الفرنسي والبرتغالي بممثل واحد فقط لكل منهما.

