أربيلوا يدافع عن تشابي ألونسو: إذا كان هناك من يعتقد أن ريال مدريد قد مات فهو مخطئ!

وقع ريال مدريد كاستيا على انتصار مقنع أمام سي دي جوادالاخارا (3-1)، وهو الفوز الذي أعاد تسليط الضوء على مدربه.

بعد اللقاء، ظهر ألفارو أربيلوا أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي اتسم، بشكل حتمي، بالأسئلة حول مستقبله.

مع إحاطة الغموض بموقف تشابي ألونسو، يظهر اسم أربيلوا بقوة في الترشيحات كبديل محتمل في الفريق الأول، وهو خيار قد يتسارع إذا تعثر ريال مدريد أمام ألافيس في الجولة المقبلة من الليجا.

رغم الضجيج الخارجي، أراد مدرب الكاستيا توضيح أين يتجه تركيزه: "أنا مدرب الكاستيا. أنا أركز على ذلك، وعلى مباراة الثلاثاء ضد مانشستر سيتي وتلك التي لدينا يوم السبت المقبل في بالايدوس ضد سيلتا فورتونا. لا يوجد شيء آخر خارج ذلك".