Peter McVitie و علي سمير

تحذير إلى بيلينجهام ومحادثة قاسية مع أربعة آخرين .. الكشف عن تدخلات فلورنتينو بيريز التي أعادت ريال مدريد للطريق الصحيح!

رئيس النادي الإسباني قرر التدخل بنفسه بعد رحيل تشابي ألونسو لإنقاذ الموقف

أفادت تقارير أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أجرى محادثات شخصية حاسمة مع جود بيلينجهام وأربعة نجوم آخرين لطلب تغيير فوري في الموقف بعد إقالة تشابي ألونسو. 

يُنسب الفضل إلى تدخل رئيس البرنابيو في إحياء النادي مؤخرًا تحت قيادة ألفارو أربيلوا، حيث قبلت الشخصيات الرئيسية الآن الأدوار التي كانوا يشتكون منها سابقًا لإنقاذ موسمهم.

  • الرئيس يتدخل للمطالبة بتغيير فوري

    أشاد الكثيرون بالانتعاش الأخير لريال مدريد ووصفوه بـ"تأثير أربيلوا"، لكن تقارير حديثة من إسبانيا تشير إلى أن هذا التحول جاء نتيجة تدخل مباشر من مجلس الإدارة. وفقًا لشبك "كادينا سير" شعر رئيس النادي بيريز أنه مضطر للتدخل شخصيًا بعد إقالة ألونسو، حيث حدد قلة الحماس والطموح كأسباب رئيسية لمعاناة الفريق.

    وبحسب ما ورد، استدعى بيريز بيلينجهام لعقد قمة خاصة لطلب تغيير في سلوكه. على الرغم من أن اللاعب الدولي الإنجليزي كان شخصية بارزة منذ وصوله، إلا أن الرئيس أوضح أنه بحاجة إلى رؤية المزيد من القيادة والقتال خلال هذه المرحلة الانتقالية المضطربة. كانت الرسالة واضحة: انخفض مستوى الأداء إلى ما دون المعايير المتوقعة، ويجب تغيير "موقف" الفريق على الفور لوقف هذا التراجع.

    كما أجرى الرئيس البالغ من العمر 78 عامًا محادثات فردية مع المواهب الصاعدة أردا جولر وفرانكو ماتانتونو. كان كلا الشابين قد تراجع مستواهما خلال عهد ألونسو، ولكن بعد محادثة الرئيس التحفيزية، يقال إنهما استعادا بريقهما. 

    وفي الوقت الحالي، يبدو أن ماتانتونو استعاد جزءًا من مستواه الذي ظهر به ببداية الموسم الحالي، بينما أصبح جولر الآن أقرب إلى الصورة التي دفعت النادي للتعاقد معه.

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    رسالة إلى فالفيردي وكامافينجا

    تناولت جولة اجتماعات بيريز أيضًا قضية ساخنة تتعلق بالانضباط في المواقف. في ظل النظام السابق، ورد أن لاعبي الوسط المتعددي المواهب فيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا قاما بالشكوى عندما طُلب منهما أن يلعبا في مركز الظهير - وهو دور اضطر كلاهما للعبه بسبب الإصابات.

    كان توجيه الرئيس للثنائي حازمًا: يجب التضحية بالتفضيلات الشخصية من أجل الصالح العام. منذ التدخل، تلاشت المعارضة حسبما ورد. تشير كادينا سير إلى أن كلا اللاعبين يؤديان الآن مهامهما الدفاعية "دون أي شكوى" ويقدمان أداءً عاليًا.

    كان هذا التغيير حاسمًا للمدرب الجديد ألفارو أربيلوا، حيث سمح له بسد الثغرات في الدفاع دون خوف من حدوث اضطرابات في غرفة الملابس. 

    وضمن تدخل الرئيس أن أربيلوا دخل غرفة الملابس التي كانت قد تم إخضاعها بالفعل، حيث فهم اللاعبون أن "الجري واللعب والتعامل مع الضغط" هي مطالب غير قابلة للتفاوض من أعلى المستويات.

  • الأجواء السامة أدت إلى رحيل ألونسو

    تؤكد ضرورة تدخل بيريز مدى سوء الوضع تحت قيادة ألونسو. وصل المدرب الباسكي بسمعة طيبة من باير ليفركوزن، لكنه لم يستمر في منصبه سوى بضعة أشهر قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه في يناير. 

    وشابت فترة ولايته خلافات مع كبار اللاعبين في الفريق، الذين قيل إنهم استاءوا من أنظمته التكتيكية الصارمة وما اعتبروه تدخلاً في التفاصيل الصغيرة.

    تشير التقارير إلى أن اللاعبين الكبار شعروا بالاختناق بسبب أساليب ألونسو، وافتقدوا الحرية التي كانوا يتمتعون بها تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

    وتدهورت الأجواء في فالديبيباس مع تراجع النتائج، حيث تراكمت الضغوط على المدرب بعد الهزائم أمام ليفربول ومانشستر سيتي وسيلتا فيجو. كانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي الهزيمة 3-2 أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني، وهي نتيجة أقنعت مجلس الإدارة بأن المشروع قد فشل.

    حتى أن نجم ريال مدريد السابق جاريث بيل علق على الإقالة، مشيرًا إلى أن ألونسو فشل في "التعامل مع الأنا" في غرفة الملابس - وهو شرط أساسي للنجاح في البرنابيو. أدى عدم تأييد النجوم إلى جعل الفريق يبدو مفككًا وخاملًا، مما استلزم تغييرًا في الجهاز الفني.

  • Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    أربيلوا يعيد النظام والنتائج

    منذ أن حل أربيلوا محل ألونسو، شهد الفريق تحسناً فورياً في أدائه. قاد المدافع السابق الفريق إلى ثلاث انتصارات متتالية، بما في ذلك فوز ساحق 6-1 على موناكو وفوز صعب 2-0 على فياريال. سجل الفريق 12 هدفاً وتلقى أربعة أهداف فقط في أول أربع مباريات له، مما يشير إلى عودة للصورة التي يطالب بها الجمهور، مع استثناء الخسارة من ألباسيتي في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

    لقد تخلص أربيلوا إلى حد كبير من تعليمات ألونسو المعقدة، وعاد إلى نهج أكثر براجماتية يعزز المواهب الفردية داخل الفريق. مع حل مشاكل "الموقف" على ما يبدو بفضل تدخل بيريز وتخفيف القيود التكتيكية من قبل أربيلوا، يبدو أن ريال مدريد عاد إلى المسار الصحيح قبل مباراته الحاسمة في دوري أبطال أوروبا مع بنفيكا مساء اليوم، الأربعاء، في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

