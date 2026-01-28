تحذير إلى بيلينجهام ومحادثة قاسية مع أربعة آخرين .. الكشف عن تدخلات فلورنتينو بيريز التي أعادت ريال مدريد للطريق الصحيح!

أشاد الكثيرون بالانتعاش الأخير لريال مدريد ووصفوه بـ"تأثير أربيلوا"، لكن تقارير حديثة من إسبانيا تشير إلى أن هذا التحول جاء نتيجة تدخل مباشر من مجلس الإدارة. وفقًا لشبك "كادينا سير" شعر رئيس النادي بيريز أنه مضطر للتدخل شخصيًا بعد إقالة ألونسو، حيث حدد قلة الحماس والطموح كأسباب رئيسية لمعاناة الفريق.

وبحسب ما ورد، استدعى بيريز بيلينجهام لعقد قمة خاصة لطلب تغيير في سلوكه. على الرغم من أن اللاعب الدولي الإنجليزي كان شخصية بارزة منذ وصوله، إلا أن الرئيس أوضح أنه بحاجة إلى رؤية المزيد من القيادة والقتال خلال هذه المرحلة الانتقالية المضطربة. كانت الرسالة واضحة: انخفض مستوى الأداء إلى ما دون المعايير المتوقعة، ويجب تغيير "موقف" الفريق على الفور لوقف هذا التراجع.

كما أجرى الرئيس البالغ من العمر 78 عامًا محادثات فردية مع المواهب الصاعدة أردا جولر وفرانكو ماتانتونو. كان كلا الشابين قد تراجع مستواهما خلال عهد ألونسو، ولكن بعد محادثة الرئيس التحفيزية، يقال إنهما استعادا بريقهما.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن ماتانتونو استعاد جزءًا من مستواه الذي ظهر به ببداية الموسم الحالي، بينما أصبح جولر الآن أقرب إلى الصورة التي دفعت النادي للتعاقد معه.