جزائري و"سرقة" صفقة جوارديولا .. خيارات متاحة أمام ريال مدريد بعد تجديد ديفيس وغموض موقف آرنولد!

خيارات عديدة متاحة بجودة عالية

بعد عدة محاولات مستميتة على مدار الأشهر الماضية حاول ريال مدريد الخروج بصفقة مجانية جديدة على غرار ما فعله مع كيليان مبابي وأنطونيو روديجر وديفيد ألابا ولكنه فشل!

الصفقة كانت المدافع الكندي ألفونسو ديفيس، حيث ظل العملاق الإسباني مراقبة موقف اللاعب مع بايرن ميونخ من بعيد، وكان على وشك الاتفاق معه لضمه في صفقة انتقال حر.

ديفيس استقر على التجديد لبايرن، لتضيع صفقة مجانية كانت قريبة للغاية، كانت ستحل الكثير من المشاكل الطاحنة التي يمر بها الفريق على مستوى الظهير الأيسر الذي لعب به إدواردو كامافينجا أكثر من مرة لمعالجة النقص بفريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا عن الظهير الأيمن؟ هل سنظل نشاهد فيديريكو فالفيردي يلعب هناك؟ أم سنرى ترنت آرنولد يرفض التجديد لليفربول وينتقل إلى سانتياجو برنابيو، ولو قرر اللاعب البقاء، هل هناك خيارات أخرى متاحة؟