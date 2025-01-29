"أنشيلوتي يعتمد على بطل الكوارث ولا حاجة لفينيسيوس بوجود هذا اللاعب!" .. معجزة ريال مدريد لم تتحقق أمام بريست

انتظروا ريال مدريد في "الملحق"..

ريال مدريد حقق العديد من "العجائب" عبر تاريخه مع عالم الساحرة المستديرة؛ لذلك دخل مباراته ضد بريست مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة "الأخيرة" من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ على أمل أن يحول واحدة من المستحيلات إلى حقيقة على أرض الواقع.

هذا المستحيل؛ هو أن يحقق الفوز على بريست بأكثر من 3 أهداف، إلى جانب وقوف القدر معه في نتائج العديد من المباريات؛ لكي يصعد بشكل مباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، دون لعب الملحق.

لكن هذا الأمر لم يتحقق.. نعم؛ العملاق الإسباني حقق الانتصار (3-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بريست؛ إلا أنه لم يستطع أن يتأهل بشكل مباشر إلى ثمن النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ثلاثية الريال؛ جاءت عن طريق رودريجو "هدفين" في الدقيقتين 27 و78، وجود بيلينجهام في الدقيقة 56؛ ليصل إلى النقطة 15 في المركز "الحادي عشر" بجدول ترتيب مرحلة الدوري.

ومن ناحيته.. تجمد نادي بريست عند النقطة 13، في المركز "الثامن عشر" بجدول ترتيب مرحلة الدوري من مسابقة أبطال أوروبا؛ ليخوض هو الآخر "الملحق" المؤهل إلى ثمن النهائي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز ريال مدريد على مستضيفه بريست، مساء اليوم الأربعاء..