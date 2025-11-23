Getty Images Sport
"للمصادفة هي أعظم فترة في تاريخ برشلونة".. بيريز يشعل قضية نيجريرا من جديد: الأمر ليس طبيعيًا!
بيريز يعيد إثارة الجدل حول فضيحة نيجريرا وبرشلونة
خلال حديثه في أحدث جمعية للأعضاء الممثلين لريال مدريد، استغل بيريز خطابه لمهاجمة العديد من الهيئات الكبرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ورابطة الدوري الإسباني، وبشكل خاص نادي برشلونة.
وكما ذكرت صحيفة ماركا، اغتنم رئيس ريال مدريد الفرصة لإعادة فتح الجدل المحيط بفضيحة التحكيم الخاصة ببرشلونة، حيث اتُهم "البلوجرانا" بدفع ما يقرب من 8.4 مليون يورو لحكام في الدوري الإسباني الممتاز خلال فترة 17 عاماً، ما بين 2001 و2018.
بدأت "قضية نيجريرا"، كما تُعرف غالباً، في أعقاب اتهامات وُجهت في عام 2023. كان خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا يشغل سابقاً منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام (TCA) التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم.
تلقى نيجريرا هذه المدفوعات الضخمة من برشلونة، والتي ادعى النادي أنها كانت بصفة استشارية حيث قدم نيجريرا تقارير ونصائح تحكيمية. وقد نفى كل من النادي ونيجريرا الاتهامات بتورط رشوة، لكن القضية المتعلقة بالنزاهة الرياضية لا تزال جارية.
أعاد بيريز الآن إطلاق الجدل وسط ادعاءاته بأن الوضع "ليس طبيعياً" ويتزامن مع نجاح رياضي بطريقة شكك فيها رئيس "لوس بلانكوس" في خطابه.
بيريز يشكك في برشلونة وفضيحة التحكيم
استنكر بيريز أمام الأعضاء قائلاً: "ليس من الطبيعي أن يدفع برشلونة لنائب رئيس الحكام أكثر من 8 ملايين يورو لمدة 17 عاماً على الأقل، مهما كان السبب". وأضاف: "أكرر: مهما كان السبب، هذا ليس طبيعياً".
وتابع قائلاً إن إنريكيز نيجريرا كان يشغل "موقعاً رئيسياً في التسلسل الهرمي للتحكيم"، وكان مسؤولاً عن ترقيات الحكام وتخفيض درجاتهم. وأضاف بيريز: "فترة تزامنت، للمصادفة، مع أفضل النتائج الرياضية لبرشلونة في بلدنا".
استخدم بيريز الرسوم البيانية والبيانات لدعم ادعاءاته. وأوضح: "كان لدى ريال مدريد رصيد صافٍ لبطاقتين حمراوين في عام 2021". وأضاف: "وبرشلونة 61 بطاقة حمراء. هذا فارق لا يقل عن 59. من ناحية أخرى، خلال نفس الفترة، الرصيد في أوروبا متطابق تقريباً: +12 لبرشلونة و+13 لمدريد، بايرن ودورتموند لديهم نفس الرصيد، وكذلك الدوريات الكبرى. كان رصيد البطاقات الحمراء خلال فترة نيجريرا في برشلونة +49 وفي ريال مدريد -1. استنتجوا ما شئتم".
"من سينسى ذلك؟"
وصرح قائلاً: "ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي مثل في المحاكمة. أربعة رؤساء حافظوا على مدفوعات بالملايين لمدة 17 عاماً لنائب رئيس الحكام".
كما ضغط على موقف رئيس اللجنة الفنية للحكام (TCA): "طلب منا فران سوتو المضي قدماً ونسيان 'قضية نيجريرا'. من الذي سينسى ذلك؟ الحقيقة هي أنهم [الحكام المتورطون] لا يزالون هناك. إنه وضع يمنعهم من التصرف بحيادية".
وزاد: "كيف يعقل أنه قبل نهائي الكأس، قال حكم المباراة إن الحكام سيتخذون إجراءات ضد نادينا؟ قبل نهائي كأس الملك؟ كان يجب إبعاده، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات".
اختتم الرئيس حديثه بالإشارة إلى دور "لا ليجا" في مباراة برشلونة التي كان من المقرر إقامتها في ميامي. وادعى حول مقترح إقامة مباراة رسمية في الولايات المتحدة: "حتى قائدهم، فرينكي دي يونج، لا يعتقد أن الأمر طبيعي".
جدل التحكيم في برشلونة مستمر
حقيقة أن بيريز استغل فرصة رفيعة المستوى كهذه للتحدث علناً عن القضية تظهر استمرار أهميتها بالنسبة لرئيس مدريد تجاه المنافس التقليدي لبرشلونة.
إذ يشعر أن القضية تشكك في نزاهة "لا ليغا" وهو غير مستعد لسماع الأسباب التي أوضحها "البلوجرانا" لحدوث هذا الوضع. ويبقى أن نرى ما إذا كان برشلونة أو "لا ليجا" أو اللجنة الفنية للحكام (TCA) سيردون على هذا الهجوم اللاذع.
