اعتزل كرة القدم لـ"ينقذ الكوكب" فأصبح أغنى من ريال مدريد وبرشلونة.. الوجه الآخر لماتيو فلاميني!

كان ماتيو فلاميني لسنوات عديدة لاعب خط وسط منضبطاً، وكثيف الجهد، ومن النوعية التي تؤدي "العمل القذر" دون طلب الكثير من التقدير.

مر عبر أندية مهمة مثل أولمبيك مارسيليا، آرسنال، ميلان، ودافع أيضاً عن ألوان كريستال بالاس وخيتافي، قبل أن يعلق حذاءه في عام 2019.

ومع ذلك، فإن لاعب كرة القدم، الذي قضى سبعة مواسم في آرسنال واختير كأفضل لاعب في النادي عام 2008، سيدخل التاريخ بسبب ما حققه بعيداً عن ملاعب كرة القدم.

اليوم، وهو في سن الـ 41، يجمع ماتيو فلاميني ثروة مذهلة. إنه مالك لشركة تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليار يورو. وهو رقم يفوق ما يملكه برشلونة وريال مدريد والعديد من عمالقة كرة القدم الأوروبية الآخرين مجتمعين.

ما كسبه كلاعب كرة قدم هو مبلغ زهيد مقارنة بما حققه كرجل أعمال. والأغرب في الأمر أن المال، كان أقل ما يهمه عندما بدأ في بناء هذا المشروع عام 2010، أثناء لعبه في صفوف ميلان.