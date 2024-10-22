"جريمة كروية أعادت ريال مدريد للحياة وعلى برشلونة تعلم الدرس" .. بوروسيا دورتموند يسقط بـ"وجهين"

انتفاضة ريال مدريد تحبط بوروسيا دورتموند..

"الريمونتادا".. هذه الكلمة تطلق على المباريات التي يكون فيها فريقًا ما خاسرًا بفارق هدفين أو أكثر، ثم يعود من بعيد ويحقق الانتصار.

لذلك.. نستطيع أن نقول بـ"أعين مغلقة"، وبناءً على ما يحدث في دوري أبطال أوروبا، خلال السنوات الأخيرة؛ بأن ريال مدريد هو "ملك الريمونتادا" بدون أي منازع.

وحقق ريال مدريد "ريمونتادا جديدة" في مباراة ليلة الثلاثاء، ضد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة أبطال أوروبا 2024-2025.

ريال مدريد خرج متأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في الشوط الأول أمام بوروسيا دورتموند، قبل أن ينتفض في النصف الثاني من المباراة؛ ليفوز بنتيجة (5-2).

الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، كان قائد هذه "الريمونتادا"، بتسجيله 3 أهداف "هاتريك"؛ وسط أداء مخيب للآمال مرة أخرى، من المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وبهذه النتيجة.. رفع العملاق الإسباني رصيده إلى النقطة السادسة من 3 مباريات؛ في "المركز التاسع" بمرحلة الدوري، في انتظار ما ستسفر عنه باقي نتائج الجولة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز ريال مدريد الكبير على بوروسيا دورتموند، في ليلة الثلاثاء المثيرة.