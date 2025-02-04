على يد ريال مدريد وبرشلونة وآرسنال.. أكثر الهزائم إذلالًا في تاريخ جوارديولا

المدرب الكتالوني الذي يحقق الانتصارات بشكل متسلسل نادرًا ما يخسر، لكنه لا يزال يمر بأيام صعبة كمدرب يفضل نسيانها.

قبل هذا الموسم، ربما لم يكن بيب جوارديولا قد سمع من قبل هتاف "سيتم إقالتك في الصباح" أبدًا، لكنه مؤخرًا أصبح مألوفًا جدًا له.

في وقت سابق من الموسم الحالي، لم يستمتع مدرب مانشستر سيتي بسماع هذه الهتافات في ملعب أنفيلد، ورد جوارديولا على ذلك مشيرًا إلى أصابعه الستة، في إشارة إلى عدد مرات فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن خلال الهزيمة المذلة التي مني بها فريقه أمام أرسنال يوم الأحد، احتفظ المدرب بأصابعه لنفسه، وكان ذلك لسبب وجيه، كان من المرجح أن يرد عليه مشجعو أرسنال ولاعبوه بعرض خمسة أصابع، كل إصبع مقابل هدف واحد من الأهداف الخمسة التي سجلها الفريق اللندني في مرمى فريقه المتداعي.

كانت هذه هي المرة الثانية فقط في مسيرته التدريبية الكاملة التي يتلقى فيها فريق جوارديولا خمسة أهداف، والأولى التي تحدث في ملعب ممتلئ بالمشجعين، قلل المدرب الكاتالوني من شأن هذا الإنجاز النادر بالقول: "يمكن أن يحدث هذا لي أيضًا، أنا لست مميزًا".

كانت السمة المميزة لجوارديولا هي حقيقة أن فرقه نادرًا ما تخسر على الإطلاق، ناهيك عن الهزائم الثقيلة، ومع ذلك، فقد اعترف بأن مثل هذه الهزائم الكبيرة أصبحت شائعة بشكل متزايد بالنسبة له وسط دفاع سيتي الكارثي عن اللقب.

دعونا نلقي نظرة على أكثر الهزائم المهينة لفرق جوارديولا كمدرب، والتي امتدت عبر فتراته التدريبية في برشلونة وبايرن ميونيخ وسيتي: