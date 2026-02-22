Goal.com
"ريال مدريد إيطاليا"| فابريجاس يجامل يوفنتوس بتصريحه ولكن الحقيقة عند "كومو" سباليتي!

أشاد فابرياس بالبيانكونيري مستذكراً تاريخ النادي

"غير معروفين" عنوان صحيفة "كورييري" يوم الأحد 22 فبراير مع لاعبي يوفنتوس في المقدمة بعد الهزيمة على أرضهم أمام كومو.

في الواقع، أصبح مشجعو يوفنتوس معتادين على بعض النتائج، وخاصة بعض الأداء، الذي يبعد كثيرًا عن المستوى الذي تفرضه تاريخ النادي على من يرتدي قميصه المجيد.

في نهاية مباراة بعد ظهر السبت، ربما لزيادة الإشادة بإنجاز فريقه، وصف سيسك فابريجاس يوفنتوس بأنه "ريال مدريد إيطاليا". مقارنة لا تصمد في الواقع الحالي.

ويعرف ذلك جيدًا لوتشيانو سباليتي الذي كان واضحًا للغاية قبل المباراة أمام ميكروفونات DAZN: "نلعب اليوم ضد فريق من نفس المستوى". وهو ما أكدته المباراة على أرض الملعب.

  • يوفنتوس ضد كومو

    بالطبع، إذا نظرنا إلى التاريخ، فإن فوز كومو على يوفنتوس يبدو وكأنه القصة الكلاسيكية لداود الذي هزم جالوت. لكن الواقع الحالي مختلف تمامًا.

    لذا دعونا نواجه هذا الواقع. وراء النمو الهائل لفريق سيسك فابريجاس، هناك الكثير من الأفكار ولكن أيضًا الكثير من المال. في هذا الموسم وحده، وفقًا لبيانات Transfermarkt، استثمر كومو أكثر من 126 مليون يورو. في نفس الفترة، استثمر يوفنتوس 11 مليون يورو فقط.

    ولكن على عكس اللومبارديين، باع البيانكونيري الكثير، لدرجة أن العجز في السوق يبلغ 50 مليون مقابل 110 مليون لكومو من ناحية أخرى، فإن النادي اللارياني مملوك للأخوين الإندونيسيين هارتونو، أي أغنى ملاك في الدوري الإيطالي بأكمله، حيث تقدر ثروتهم وفقًا لمجلة "فوربس" بأكثر من 40 مليار دولار. 

  • Juventus FC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    يوفنتوس مثل ريال مدريد؟ فقط من حيث التاريخ

    المقارنة بين يوفنتوس وريال مدريد التي أجراها سيسك فابريجاس صحيحة، بالطبع. ولكن فقط بالنظر إلى سجل الإنجازات.

    اليوم، هناك فارق شاسع على جميع المستويات بين الفريق الأكثر فوزًا في إيطاليا والفريق الأكثر فوزًا في إسبانيا. ليس من قبيل الصدفة أن يلعب كيليان مبابي وفينيسيوس في مدريد، بينما يتناوب ديفيد وأوبندا في الهجوم في تورينو.

    وهكذا، بينما بدأت الشكوك الأولى تتسرب حول تأكيد لوتشيانو سباليتي، وهو المدرب الثالث المختلف في أقل من عامين، أصبحت الحقيقة واضحة للجميع: "نواجه فريقًا من نفس المستوى من حيث جودة النادي، لديهم شباب ذو مستقبل مضمون، فابريغاس لاعب متميز للغاية ويعكس في فريقه ما كان عليه كلاعب".

    كل هذه الأمور تأكدت بوضوح بعد المباراة. بل إن كومو بدا في معظم فترات المباراة في ملعب "ستاديوم" وكأنه الفريق الكبير، قادرًا على فرض إيقاعه كما يشاء والضرب بواقعية الكبار.

  • كومو يحقق فوزين من أصل اثنين ضد يوفنتوس

    من ناحية أخرى، فإن الملعب هو الذي يثبت أن الفارق بين كومو ويوفنتوس قد تلاشى تقريبًا. وكما هو الحال دائمًا، فإن الملعب هو الحكم الأعلى عندما يتعلق الأمر بكرة القدم.

    قبل هذا الموسم، كان فريق لاريانو قد هزم السيدة العجوز أربع مرات فقط من أصل 31 مباراة سابقة. وكان آخر فوز لهم في الدوري يعود إلى الخمسينيات.

    هذه المرة، لم يكن هناك أي تنافس بين الفريقين: 2-0 في كومو ضد يوفنتوس بقيادة تودور وبمشاركة نيكو باز، و0-2 في تورينو ضد يوفنتوس بقيادة سباليتي وبدون نيكو باز.

    وليس هذان حادثان منفردان، كما يشهد على ذلك الترتيب، الذي يضع فريق فابريجاس حالياً في المركز السادس خلف البيانكونيري بفارق نقطة واحدة فقط.

    مفاجأة؟ ليس كثيرًا بالنظر إلى الجودة الإجمالية للاعبين في الملعب. "نفس المستوى" كما يقول سباليتي. أو ربما أقل من المستوى بالنسبة لمن يرتدي قميص يوفنتوس.

  • Delneri Del Piero JuveGetty Images

    أسوأ يوفنتوس في آخر 15 عامًا

    كان من المفترض أن يكون شهر فبراير هو شهر الحسم بالنسبة ليوفنتوس، وسيكون كذلك بالفعل. على الرغم من أن النتائج ليست بالتأكيد تلك التي كان يأملها مشجعو الفريق.

    حقق فريق سباليتي أربع هزائم وتعادل واحد في آخر خمس مباريات رسمية بين أتالانتا ولازيو وإنتر وجلطة سراي وكومو.

    ولولا رأسية كالولو في الدقيقة 96 من مباراة يوفنتوس ولازيو، لكنا نتحدث عن سلسلة هزائم متتالية: خمس هزائم من أصل خمس مباريات.

    بعد 26 جولة من الدوري، جمع البيانكونيري 46 نقطة فقط، بمتوسط 1.7 نقطة في المباراة. هذا هو أسوأ نتيجة في آخر 15 عامًا.

    للعثور على نتيجة مماثلة، علينا العودة إلى موسم 2010/11، أي الموسم الذي قاد فيه ديل نيري الفريق الذي احتل المركز السابع. في ذلك الوقت، حصد الفريق 41 نقطة، بينما حصد يوفنتوس 49 نقطة في الموسم الماضي.

