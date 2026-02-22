"ريال مدريد إيطاليا"| فابريجاس يجامل يوفنتوس بتصريحه ولكن الحقيقة عند "كومو" سباليتي!

"غير معروفين" عنوان صحيفة "كورييري" يوم الأحد 22 فبراير مع لاعبي يوفنتوس في المقدمة بعد الهزيمة على أرضهم أمام كومو.

في الواقع، أصبح مشجعو يوفنتوس معتادين على بعض النتائج، وخاصة بعض الأداء، الذي يبعد كثيرًا عن المستوى الذي تفرضه تاريخ النادي على من يرتدي قميصه المجيد.

في نهاية مباراة بعد ظهر السبت، ربما لزيادة الإشادة بإنجاز فريقه، وصف سيسك فابريجاس يوفنتوس بأنه "ريال مدريد إيطاليا". مقارنة لا تصمد في الواقع الحالي.

ويعرف ذلك جيدًا لوتشيانو سباليتي الذي كان واضحًا للغاية قبل المباراة أمام ميكروفونات DAZN: "نلعب اليوم ضد فريق من نفس المستوى". وهو ما أكدته المباراة على أرض الملعب.