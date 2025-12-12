"رأيت هذا الفيلم عدة مرات" .. خافيير تيباس يدافع ألونسو وسط أنباء الإقالة من ريال مدريد!

أصبحت الأجواء في ملعب سانتياجو برنابيو سامة في الأسابيع الأخيرة، حيث يقال إن منصب ألونسو أصبح على المحك بعد سلسلة من النتائج الكارثية التي فاز فيها الفريق بفوزين فقط من أصل ثماني مباريات.

ومع ذلك، وسط صيحات المطالبة بالتغيير والشائعات المتداولة حول إقالته الوشيكة، تدخل رئيس الدوري الإسباني ليقدم وجهة نظر أكثر هدوءًا.

تحدث تيباس قبل عطلة نهاية أسبوع حاسمة للعملاق الإسباني، ورفض الذعر المحيط بالنادي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الروايات الدرامية أمر طبيعي في ريال مدريد.

عندما سُئل عن الوضع المحفوف بالمخاطر الذي يواجهه ألونسو، حيث يُقال إن مستقبله على المحك هذا الأحد، أبدى تيباس دعمه له، قائلاً للصحفيين: "لقد رأيت هذا الفيلم مرات عديدة من قبل. ريال مدريد فريق يعرف كيف يتغلب على المواقف الصعبة. تشابي ألونسو يحمل جينات النادي، وأعتقد أنه واللاعبون والنادي سيمضون قدماً. لديهم هذه العقلية منذ الطفولة، وعاشها في منزله".