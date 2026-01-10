أخبار الانتقالات | لاعب النصر يتجه لإيطاليا وبرشلونة يدرس إعارة نجمه وريال مدريد يدخل "منافسة عالمية" لضم آيكهورن

كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن اقتراب بينتو حارس نادي النصر، من مغادرة دوري روشن السعودي والانتقال إلى صفوف جنوى هذا الشتاء.

وأوضح أن نادي وست هام يونايتد كان يتنافس بشدة على ضم اللاعب، ولكن جنوى تمكن من حسم السباق لصالحه في النهاية.