الملكي يفشل في العودة أمام طموح وانضباط الجانرز

بسيناريو لم يتخيله أكثر المتشائمين من جماهير ريال مدريد، سقط الميرنجي بشكل مروع وودع دوري أبطال أوروبا، على يد آرسنال الذي تحول إلى عقدة تاريخية للملكي في بطولته المفضلة!

آرسنال لم يكتف بفوزه العريض في لندن (3-0) على ريال مدريد قبل أسبوع، لكنه عاد وسجل انتصارًا أكثر إذلالًا للملكي (2-1)، اليوم الأربعاء في عقر داره "سانتياجو برنابيو" وبين عشرات الآلاف من جماهيره الحالمة بالـ"ريمونتادا"، ليعبر "الجانرز" إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال بكل جدارة واستحقاق.

ويدين آرسنال بالفضل في هذا الفوز لنجميه بوكايو ساكا ومارتينيلي، اللذين سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (65 و90+3)، بينما اكتفى الريال بهدف لم يحفظ ماء الوجه سجله فينيسيوس جونيور (67).

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وهذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها آرسنال إلى نصف نهائي دوري الأبطال والأولى منذ موسم 2008-2009، في المقابل، فشل ريال مدريد للمرة الأولى منذ 5 أعوام في بلوغ المربع الذهبي في صدمة كبيرة لجماهير الملكي.

وضرب آرسنال بهذا الفوز التاريخي، موعدًا ناريًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي يومي 29 أبريل الجاري و7 مايو المقبل، على أمل مواصلة والتأهل إلى النهائي المرتقب في ميونخ بنهاية شهر مايو.

وترصد النسخة العربية من GOAL أبرز الأسباب التي منحت آرسنال تذكرة العبور إلى نصف نهائي الأبطال على أنقاض ريال مدريد في عقر داره.