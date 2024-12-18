"عيوب ريال مدريد على الملأ وباتشوكا لن يكون لقمة صائغة رغم الثلاثية" .. ليلة كارلو أنشيلوتي التاريخية تعطي دروسًا للهلال!

ليلة جديدة يحلق فيها ريال مدريد عالميًا..

"ألقاب ريال مدريد من السعودية إلى قطر!".. هكذا يُمكن تلخيص مسيرة العملاق الإسباني في عام 2024؛ بعد الحصول على لقب كأس القارات للأندية، مساء اليوم الأربعاء.

ريال مدريد بدأ عام 2024، بالحصول على لقب كأس السوبر الإسباني، على الأراضي السعودية، في شهر يناير؛ بعد الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة (4-1)، في المباراة النهائية.

وبعد هذه البطولة.. توّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بثلاثية "الدوري المحلي، دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي"؛ وصولًا إلى كأس القارات للأندية 2024، على الأراضي القطرية.

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وفاز ريال مدريد (3-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي باتشوكا، في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية 2024، التي أقيمت على استاد "لوسيل" في الدوحة القطرية.

ثلاثية العملاق الإسباني في الشباك المكسيكية؛ جاءت بواسطة كيليان مبابي في الدقيقة 37، ورودريجو جوس في الدقيقة 53، وفينينسيوس جونيور في الدقيقة 84.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز ريال مدريد على باتشوكا، وتتويجه بلقب كأس القارات للأندية 2024..