"ملك القارة وأفضل ممثل للتطور السعودي" .. ريال مدريد يشيد بالهلال ويحذر من سالم الدوسري وهذا اللاعب!

تقرير ريال مدريد عن نادي الهلال قبل قمة المونديال..

يترقب العالم أجمع، المباراة الكبيرة التي ستجمع بين ريال مدريد والهلال، مساء يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو، أسفرت عن تواجد ريال مدريد والهلال في "المجموعة الثامنة"؛ إلى جانب كل من رد بول سالزبورج وباتشوكا.

وتأتي أهمية هذه المباراة - بعيدًا عن كونها في بطولة عالمية كبيرة بالطبع -؛ في أنها الأولى لكل من تشابي ألونسو وسيموني إنزاجي، على رأس القيادة الفنية لناديي ريال مدريد والهلال - على التوالي -.