"ريال مدريد يرفض الجنون ويخير اللاعب بين أمرين" .. تطورات جديدة في مستقبل فينيسيوس جونيور وهذا موقف السعودية!

معركة شرسة على فينيسيوس جونيور..

من هُنا وحتى الميركاتو الصيفي القادم؛ من المتوقع أن يشاهد عاشق الساحرة المستديرة في كل مكان، شدًا وجذبًا بين المملكة العربية السعودية ونادي ريال مدريد، بشأن النجم المتألق فينيسيوس جونيور.

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فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة، أحد أكبر أهداف السعودية في الميركاتو؛ وذلك لضمه إلى كتيبة النجوم العالميين، المتواجدين حاليًا في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

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وتضاربت الأنباء بشأن الفريق السعودي الذي سينضم إليه النجم البرازيلي - حال تمت صفقة انتقاله إلى دوري روشن -؛ بين عملاق الرياض الهلال والنادي الأهلي.

وفي الوقت ذاته.. يسعى مسؤولو نادي ريال مدريد؛ للحفاظ على واحد من أفضل النجوم العالميين، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لعدة سنواتٍ أخرى.