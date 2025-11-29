كابوس دفاعي جديد يضرب ريال مدريد.. تشابي ألونسو في مأزق قبل مواجهة جيرونا!

تتعلق الآمال الآن بإمكانية لحاق أنطونيو روديجر بالقائمة بعد عودته للتدريبات رفقة إيدر ميليتاو، في حين تأكدت جاهزية الثنائي تيبو كورتوا وإدواردو كامافينجا.

يدخل "الملكي" هذا اللقاء وهو في أمس الحاجة لحلول تكتيكية لسد الثغرات الخلفية وتجاوز هذا الاختبار الصعب.

أكدت صحيفة "آس" تزايد التفاؤل بشأن لحاق الثلاثي: فرانكو ماتانتونو، وإيدر ميليتاو، وأنطونيو روديجر بموقعة جيرونا المرتقبة. ويبدو أن البرنامج العلاجي المكثف الذي خضع له اللاعبون بتوجيهات من المدرب تشابي ألونسو قد آتى ثماره بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يمنح الفريق دفعة قوية بعد فترة اضطر فيها المدرب للاعتماد على حلول اضطرارية وتغيير مراكز اللاعبين لسد الثغرات.

تمثل عودة إيدير ميليتاو بجانب أنطونيو روديجر أهمية قصوى لترميم الخط الخلفي لريال مدريد الذي عانى مرارًا وتكرارًا هذا الموسم، غياب قلبي الدفاع الأساسيين في آن واحد وضع تشابي ألونسو في مأزق حقيقي، وتسبب في استقبال شباك الفريق لأهداف كان من الممكن تفاديها في ظل وجود التغطية الدفاعية والخبرة التي يتمتع بها هذا الثنائي.

كما أن التوقيت الحالي لعودة المدافعين يعد مثاليًا قبل الدخول في فترة المباريات الشتوية المزدحمة، وجود خيارات دفاعية جاهزة يمنح تشابي ألونسو المرونة التكتيكية اللازمة، سواء باللعب بثلاثة مدافعين في الخلف كما يفضل في بعض الأوقات، أو بالاعتماد على رباعي دفاعي تقليدي حسب مجريات اللعب، وهو أمر افتقده الفريق في المباريات السابقة التي غاب فيها الثنائي روديجر وميليتاو، وتركا فراغًا قياديًا واضحًا في المنطقة الخلفية.

وعلى الجانب الهجومي وصناعة اللعب، تنتظر الجماهير بلهفة عودة الموهبة الشابة فرانكو ماتانتونو. اللاعب الذي أثبت جدارته بارتداء قميص ريال مدريد ونال ثقة تشابي ألونسو بسرعة، يمثل حلًا إبداعيًا في خط الوسط والهجوم، خاصة أمام الفرق التي تتكتل دفاعيًا أو تلعب بضغط عالٍ مثل جيرونا.

فرانكو ماتانتونو يمتلك القدرة على الربط بين الخطوط وتقديم التمريرات الحاسمة التي يطلبها ألونسو دائمًا من لاعبي الوسط المهاجمين، وغيابه في الفترة الماضية كان ملموسًا في بعض المباريات التي عانى فيها الفريق من عقم هجومي أو بطء في التحضير.