"رياض محرز مثل مارادونا ومحمد صلاح ليس أسطورة" .. رد فعل ساخر من بركات على رسالة أحمد الرواس!

حديث يتجدد باستمرار، أشعلته منافسة الثنائي محمد صلاح ورياض محرز، في ملاعب الدوري الإنجليزي، حول أحقية "فخر العرب" إلى توسيع دائرة المنافسة على اختيار أفضل لاعب عربي، سواءً في الوقت الحالي، أو على مدار تاريخ كرة القدم.

المواجهة بين صلاح ومحرز قد تحدث في أرض الميدان، حيث يشارك الثنائي مع منتخبي مصر والجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، كما قطع اللاعبان تذكرة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

من الملاعب، إلى ساحة الحوار، وجدل جديد يشهده برنامج "المجلس"، حول هوية أفضل لاعب في تاريخ العرب، ووصف محمد صلاح بأنه ليس "أسطورة"، رغم مسيرته مع ليفربول.