"اللمسة الأفضل بالعالم" .. لوحة محرز الفنية تفشل في إنقاذ الأهلي من أنياب بونو!

لقطة مبهرة أفسدها ميتروفيتش وبونو

لو لم يصل إلى الشباك بنفسه، لا تقلق، ستأتي اللقطة التي سيوصل فريقك بها إلى مرمى المنافس، حتى ولو عن طريق لمسة واحدة فقط.

النجم الجزائري رياض محرز، ورغم كل الانتقادات التي وجهت له أمام الهلال في كأس السوبر السعودي بأنه كان "يتمشى" على أرض الملعب، كان صاحب كلمة السر في هدف كاد أن يمنح فريقه بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة "الدرعية".

محرز لم يسجل، ولكنه صنع هدف فريقه الوحيد لروبيرتو فيرمينو في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، ولكن لسوء حظه أن شباك الأهلي اهتزت في الوقت القاتل، ليخسر الصعود إلى المباراة النهائية بركلات الترجيح!

ولكن بعيدًا عن السيناريو الكارثي والنهاية المحبطة، دعونا نتحدث أكثر عن ما قدمه محرز في هذه المباراة..