أسقط الوحدة واقفًا .. سحر محرز ينقذ الأهلي بأقل مجهود واحضروا له بوريرام يونايتد الآن!

فعالية واضحة للجناح الجزائري

لم يكن رياض محرز بحاجة إلى الكثير من أجل قيادة الأهلي لإسقاط الوحدة، فقط بعض التحركات في عمق الدفاع وبعض التمريرات السحرية وهو "واقفًا".

الأهلي خرج فائزًا على حساب أصحاب الأرض بنتيجة 3/2، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في إطار الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

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روجير إيبانيز دا سيلفا افتتح التسجيل للضيوف في الدقيقة السادسة، ليدخل فريق المدرب ماتياس يايسله ما تبقى من اللقاء بأريحية هائلة، مما ساعد وينديرسون جالينو على تسجيل الثاني بالدقيقة 58.

الدقيقة 81 شهدت تسجيل الوحدة هدفًا عن طريق عبد الله الحافظ، ولكن محرز حاول قتل المباراة تمامًا بالهدف الثالث في الدقيقة 89، قبل أن يعود أصحاب الأرض من جديد بهدف آخر لعلاء محسن آل حجي.

عودة الوحدة للصورة لاقتناص التعادل فشلت، في مباراة كان رجلها الأول رياض محرز رغم أنه لم يكن في أفضل حالاته على المستوى الشخصي، فكيف حدث ذلك؟