Matthias Jaissle Ahli Riyad Mahrez GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

على رياض محرز الخوف بجدية! .. نجوم الأهلي يتحررون ويقاتلون بدونه ومدرب الشرطة شريك في "الخماسية المؤلمة"

الأهلي يبدع آسيويًا في غياب أبرز نجومه..

لن نكذب عندما نقول إن العملاق الجدّاوي النادي الأهلي؛ هو عنوان "المتعة الكروية" في السعودية، إذا ما كان في يومه الحقيقي.

هذه المقولة اتضحت كثيرًا في السابق، وتأكدت خلال مواجهة الأهلي ومستضيفه الشرطة العراقي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

الأهلي حقق فوزًا كبيرًا للغاية (5-0) ضد الشرطة؛ ليصل إلى النقطة 13 في "المركز الثالث"، والتي ضمنت له التأهُل إلى ثمن نهائي النخبة الآسيوية رسميًا.

وسجل خماسية الأهلي في الشباك العراقية؛ كل من "روجر إيبانيز، إيفان توني، ويندرسون جالينو، صالح أبو الشامات وزياد الجهني"، في الدقائق 30 و56 و72 و81 و86 على التوالي.

وتحقق هذا الفوز الكبير؛ رغم الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق الأهلاوي، ما يزيد من أحقيته وجماليته.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي الكبير على الشرطة، مساء يوم الإثنين..

  • Al Ahli Fans Franck KessieGetty Image/ Goal AR

    هكذا تم تعويض غياب فرانك كيسييه في الأهلي!

    خاض فريق الأهلي الأول لكرة القدم مواجهته ضد الشرطة العراقي، مساء اليوم الإثنين؛ بغياب مجموعة مهمة من اللاعبين، على النحو التالي:

    * أولًا: الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

    * ثانيًا: متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه.

    * ثالثًا: الجناح الجزائري رياض محرز.

    وغياب هذه الأسماء التي تشارك مع منتخبات بلادها في كأس أمم إفريقيا 2025، من الطبيعي أن يؤثر على الجودة الفنية للفريق الأهلاوي - على الورق -؛ وهو الأمر الذي حاول المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، تعويضه في بداية مواجهة الشرطة بأمورٍ أخرى.

    مثلًا.. يايسله عوض غياب كيسييه في خط الوسط؛ من خلال تعليمات صريحه للاعبيه، بالقتال والضغط المبكر على الخصم.

    وظهر هذا الأمر جليًا في هدف الأهلي الأول؛ حيث جاء بعد ضغط كبير من المدافع البرازيلي روجر إيبانيز في منتصف الملعب، ومن ثم شنه الهجمة بنفسه - والتي أنهاها داخل الشباك العراقية -.

    وتكرر الأمر في الهدف الأهلاوي الثاني؛ حيث ضغط الفرنسي فالنتين أتانجانا على الخصم بقوة واستخلص الكرة منه، قبل أن تنتهي الهجمة داخل الشباك بواسطة الإنجليزي إيفان توني.

    • إعلان
  • Al-Ahli v Al-Rayyan - AFC Champions League Elite Round Of 16 2nd Leg West RegionGetty Images Sport

    نجوم الأهلي يتحررون في غياب رياض محرز

    لم ينتهِ حديثنا عند النقطة الماضية؛ فدعونا نركز على أمر إيجابي للغاية شاهدناه في النادي الأهلي، خلال مواجهة الشرطة العراقي.

    الأهلي أثناء تواجد الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم، فوق أرضية الملعب؛ يركز لعبه دائمًا على الناحية اليمنى، التي يتواجد فيها هذا اللاعب.

    لكن في غياب محرز ضد الشرطة؛ وجدنا أن هُناك تنوع كبير في طريقة لعب الأهلي، ما بين الطرفين الأيمن والأيسر والعمق.

    نعم.. خطورة الأهلي ضد الفريق العراقي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026؛ تنوعت على النحو التالي:

    * العمق: من خلال اختراقات المهاجم الإنجليزي إيفان توني المتواصلة؛ بين الخطوط.

    * الطرف الأيمن: من خلال تحركات البرازيلي ماثيوس جونسالفيس على الخط؛ وثم الدخول إلى العمق.

    * الطرف الأيسر: من خلال إبداع البرازيلي ويندرسون جالينو؛ سواء في المراوغات أو التمريرات في الفراغات.

    حتى أن هذا التنوع استمر بنفس الروعة بعد التبديلات؛ وتحديدًا عقب إقحام صالح أبو الشامات، الذي سجل هدفًا وصنع آخر.

    لذلك.. ربما على محرز أن يخاف بجدية، لأنه إذا واصل الأهلي بهذا الشكل بدونه؛ فإن التفكير في الاستغناء عنه، قد يبدأ بالفعل.

    ولا ننسى أن صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت عن مصادر أهلاوية، منذ أيام قليلة؛ أنه لا يوجد أي نية لتجديد عقد محرز "كبير السن"، بالإضافة إلى مراقبة أدائه في الفترة القادمة عن كثب.

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إيفان توني.. عندما يتجسد معنى الإبداع في مباراة الأهلي والشرطة

    نجوم فريق الأهلي الأول لكرة القدم الذين تألقوا ضد الشرطة العراقي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، كثر للغاية ولا يمكن حصرهم؛ ولكننا سنركز على المهاجم الإنجليزي إيفان توني.

    توني أبدع ضد الشرطة بكل ما تحمله الكلمة من معاني؛ وذلك بتسجيله هدفًا، وصناعته اثنين أخريين.

    إلا أنه بعيدًا عن الـ3 أهداف التي ساهم فيهم توني ضد الشرطة؛ لاحظنا طفرة هائلة في مستواه بخلاف ما كان عليه ببداية الموسم، على النحو التالي:

    * أولًا: حيوية كبيرة في الحركة فوق أرضية الملعب.

    * ثانيًا: تفاهم كبير مع زملائه في خط الهجوم.

    * ثالثًا: مساعدات دفاعية عديدة طوال المباراة.

    وهذا يقودنا أيضًا إلى نقطة غياب الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي؛ حيث قد يكون تواجد هذا الأخير فوق أرضية الملعب، يحد من حركة توني.

    بمعنى.. قد يكون توني وجد من باقي زملائه في الهجوم، أمثال الثنائي البرازيلي ماثيوس جونسالفيس وويندرسون جالينو؛ تفاهمًا أكبر في تبادل المراكز، إلى جانب فتح المساحات لبعضهم البعض.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Al Hilal v Al Shorta: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    مدرب الشرطة شريك في "خماسية الأهلي المؤلمة"

    وأخيرًا.. يجب أيضًا أن نؤكد بأن المصري مؤمن سليمان، المدير الفني لنادي الشرطة العراقي؛ لعب دورًا كبيرًا للغاية في تسهيل المباراة على الأهلي، على النحو التالي:

    * أولًا: إعطاء حرية كبيرة جدًا لجناحي الأهلي ماثيوس جونسالفيس وويندرسون جالينو، للتحرك.

    * ثانيًا: تفريغ عمق الملعب تمامًا؛ ما سهل من التمريرات البينية للاعبي الأهلي بشكلٍ عام.

    وكان أكثر شيء تم ملاحظته؛ هو أن سليمان لم يعطِ قيمة كبيرة لمهارات نجوم الأهلي، أو قدراتهم في اللعب والتمرير بالمساحات.

    وعندما لعب الشرطة مباراة مفتوحة أمام الأهلي، تم معاقبته بشدة؛ حيث أن نجوم العملاق السعودي، لا يهدرون الفرص وجهًا لوجه مع حارس الفريق المنافس.

    في المقابل.. طريقة سليمان منحت الشرطة فرصة تهديد مرمى الأهلي كثيرًا؛ ولكن على عكس الفريق السعودي، فشل العراقيون في اللمسة الأخيرة.

    ومن هُنا.. نستطيع أن نقول بإن المدير الفني لنادي الشرطة؛ كان شريكًا في الفوز الأهلاوي الكبير، مساء اليوم الإثنين.

دوري روشن السعودي
الفتح crest
الفتح
الفتح
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
دوري نجوم العراق
الطلبة crest
الطلبة
ALT
الشرطة crest
الشرطة
الشرطة
0