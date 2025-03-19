رون جورلي "دعونا نرتكب أخطاء جديدة في الأهلي" .. فلترحل غير مأسوف عليك!

لتنتهي رحلة عام وأربعة أشهر تقريبًا بعدما كلفت الأهلي الكثير..

"دعونا ننسى أخطاء الماضي ونرتكب أخطاءً جديدة" .. عبارة قالها الفنان المصري عمرو عبدالجليل في أحد أفلامه، ويبدو أن صداها وصل إلى مسامع مسؤولي الأهلي، وقرروا العمل بها!

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بعد عام من التخبط الإداري، وبعد أشهر طوال من الاختباء خلف "شماعة" المدرب الألماني ماتياس يايسله وصغر سنه (36 عامًا) وخبراته، وضع الجمهور أخيرًا يده على "الجاني الحقيقي"، ولم يعد بإمكان الإنجليزي رون جورلي؛ الرئيس التنفيذي لقلعة الكؤوس، الاختباء أكثر من ذلك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

خاصةً وأن الجمهور نفسه أقام ما يشبه بثورة أمام بوابات النادي مؤخرًا للمطالبة برحيل جورلي رفقة مواطنه المدير الرياضي لي كونجيرتون، فماذا كان القرار؟!

في مطلع مارس الجاري، أصدرت شركة الأهلي بيانًا رسميًا للإعلان عن رحيل رون جورلي عن منصبه في أبريل المقبل بعد نهاية عقده دون رغبة في التجديد!

حسنًا! تحققت مطالب الجماهير وسيرحل من لم يدرك قيمة الأهلي، لكن ألم يقف المسؤولون أمام توقيت الرحيل ولو للحظة واحدة؟ .. لو فعلوا ما كانوا ليصدروا هذا البيان!

أبريل حيث أكثر فترات الموسم حرجًا؛ حيث يخوض الراقي المراحل الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو أكبر المرشحين للتتويج باللقب قياسًا على ثبات مستواه في غالبية مباريات مرحلة الدوري مرورًا بدور الـ16.

في 26 من أبريل المقبل، يلتقي الأهلي بوريرام يونايتد التايلاندي ضمن دور ربع النهائي، وإن تأهل فعنده موعد في نصف النهائي يوم 29 أبريل ثم النهائي في الثالث من مايو المقبل.

في أبريل ذاته، حيث المراحل النهائية من جولات دوري روشن السعودي 2024-2025، والبحث عن أحد المراكز الثلاث الأولى، أملًا في التأهل للنسخة المقبلة من النخبة الآسيوية، في وقت تحتل به كتيبة المدرب ماتياس يايسله المركز الخامس حاليًا بـ48 نقطة خلف المتصدر الاتحاد (61 نقطة)، الوصيف الهلال (57)، ثم النصر والقادسية (51 نقطة لكل منهما)، مع بقاء تسع جولات فقط على نهاية الموسم.

أما كان من الأولى رحيله فور صدور هذا البيان بدلًا من انتظار أبريل؟! .. ربما فاتورة عدم الاستقرار الإداري هذا سيدفعها فريق الكرة الأول في وقت عصيب من بطولتي دوري روشن والنخبة الآسيوية.

حقًا نهاية تليق بمسيرة رون جورلي مع قلعة الكؤوس، والتي بدأت في أواخر يناير 2024، دعونا في السطور التالية نذكركم بجزء من خطايا إدارة الإنجليزي خلال عام من تولي المسؤولية..