"عليه انتظار المدرب الجديد ولكن!" .. كومان يرد على تصريحات ستيفن بيرجفاين العنيفة ويضع شرطًا لإعادته إلى منتخب هولندا

هل يعود ستيفن بيرجفاين إلى منتخب هولندا؟..

تحدث رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، عن "ملف" ستيفن بيرجفاين، جناح نادي الاتحاد؛ والذي استبعده تمامًا من حساباته الفنية، خلال الفترة الماضية.

كومان استبعد بيرجفاين من حساباته الفنية تمامًا؛ وذلك بعد انتقال اللاعب من أياكس أمستردام الهولندي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في صيف عام 2024.

وبرر المدرب قراره وقتها؛ بأن الدوري الهولندي أقوى من السعودي، وأنه غير مقتنع بقيام لاعب ما بترك القارة الأوروبية، وذلك في منتصف مسيرته الكروية، للذهاب إلى آسيا والخليج.