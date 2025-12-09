للابتعاد عن ضغوط برشلونة .. أراوخو يغادر من أجل "رحلة مختلفة" في تل أبيب!

قرر رونالد أراوخو مدافع برشلونة، الابتعاد تمامًا عن أجواء المعاناة التي يعيشها في كتالونيا، من أجل الذهاب في رحلة روحية، لمحاولة الاستشفاء من أزمته النفسية الأخيرة.

أراوخو تلقى بطاقة حمراء في المواجهة التي خسرها برشلونة أمام تشيلسي 3/0 في دوري أبطال أوروبا، حيث كان سببًا في خروج فريقه خاسرًا من هذه المباراة وتعرض لحملة هجوم عنيفة بعدها.

المدافع الأوروجوياني ابتعد عن جميع مباريات برشلونة بعدها، وحصل على إذن من النادي والمدرب هانز فليك، للدخول في فترة راحة مؤقتة لاستعادة حالته الذهنية من جديد.

وفي الوقت الذي يلعب فيه الفريق مساء اليوم، الثلاثاء، أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بمرحلة الدوري من دوري الأبطال، وصل أراوخو إلى تل أبيب للاستشفاء.