علي رفعت

غيرة رونالدو المُدمرة: عندما يتفوق "السنيد" على القائد.. أزمة بنزيما التي فجرت بركان الغضب في النصر!

أبعاد الأزمة الراهنة بين كريستيانو رونالدو وطموح المشروع المنافس!

يأتي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة نادي النصر في مواجهة الرياض ليفتح باب التأويلات على مصراعيه حول طبيعة العلاقة التي تربط أيقونة الكرة العالمية بمحيطه الكروي الحالي في المملكة العربية السعودية. 

إن هذا الموقف الاحتجاجي الذي اتخذه اللاعب بالامتناع عن المشاركة رغم جاهزيته البدنية التامة بحسب ما أكدت تقارير عديدة لا يمكن اختزاله في مجرد غضب عابر من نتيجة مباراة أو قرار إداري بسيط بل هو تجسيد لتمرد احترافي ناتج عن شعور عميق بغياب التكافؤ في الفرص بين قطبي الرياض. 

إن السطور القادمة تعيد صياغة المشهد بالكامل من وجهة نظر رونالدو كما نراها ونحللها في ضوء المعطيات المتوفرة والحقائق الصارخة التي تجلت في الشهور الماضية والساعات الأخيرة. 

يرى رونالدو أن تجربته التي بدأت بآمال عريضة باتت تصطدم بواقع يمنح المنافس المباشر وهو نادي الهلال ميزات تنافسية واستقراراً فنياً وإدارياً يتجاوز بمراحل ما يتم توفيره لنادي النصر مما خلق حالة من الاحتقان النفسي أو ربما الغيرة لدى لاعب لم يعتد في مسيرته الطويلة إلا أن يكون في المركز الأول وفي البيئة الأكثر دقة واحترافية.

  • Cristiano Ronaldo - Nassr - Musalli Al-Muammar 2023al nassr twitter

    الجذور التاريخية والفرصة التي أجهضتها القوانين

    تعد العودة إلى بدايات رحلة رونالدو في الملاعب السعودية مفتاحاً أساسياً لفهم دوافعه الحالية فالحقيقة التي لا تغيب عن ذهن الدون هي أن الهلال كان الوجهة الأولى والأساسية كان سينضم إليها عند رحيله عن مانشستر يونايتد.

    لولا العقوبة القانونية التي حُرم بموجبها الهلال من تسجيل اللاعبين نتيجة قضية اللاعب محمد كنو لربما كان رونالدو اليوم يقود هجوم الزعيم بدلاً من العالمي. 

    هذا الارتباط الذي لم يكتمل جعل رونالدو يراقب مسيرة الهلال بنوع من الحسرة المهنية فهو يرى الفريق الذي كان يطمح لتمثيله يحصد الألقاب والمديح والاستقرار بينما يعيش هو في النصر حالة من التذبذب الدائم.

    هذه المقارنة المستمرة بين واقع كان ممكناً وواقع يعيشه بالفعل ولدت لديه شعوراً بأن الأقدار وضعته في الجانب الذي يتطلب مجهوداً مضاعفاً لتحقيق نصف ما يحققه المنافس وهو ما يراه إجحافاً بحقه كقائد لأكبر مشروع رياضي فردي في المنطقة.

  • Al-Hilal-Manchester-City-Press-conferenceAFP

    اختلال ميزان القوى الفني وجودة الأدوات المساعدة

    من الناحية الفنية البحتة يشعر كريستيانو رونالدو أن هناك فجوة واسعة في جودة العناصر البشرية المحيطة به مقارنة بتلك التي يمتلكها الهلال.

    فبينما يتمتع الهلال بمنظومة متكاملة من النجوم العالميين الذين تم اختيارهم بدقة لتشكيل وحدة فنية متجانسة يجد رونالدو نفسه في كثير من الأحيان مضطراً للقيام بأدوار مركبة تتجاوز وظيفته الأساسية كمدمر للشباك رغم الصفقات الهائلة التي تمت في الصيف الماضي.

    إن الإحباط يتسلل إلى نفس الأسطورة عندما يرى صفقات الهلال الشتوية في العام الحالي وهي تدعم صفوف المنافس بأسماء رنانة تزيد من قوته وسطوته في حين يبدو سوق الانتقالات في النصر باهتاً ولا يلبي تطلعات المنافسة على الألقاب الكبرى.

    هذا التباين في الدعم المادي واللوجستي يرسخ لدى رونالدو قناعة من وجهة نظره بأن هناك توجهاً غير معلن لجعل الهلال الواجهة الأكثر إشراقاً للمشروع الرياضي السعودي على حساب بقية الأندية بما فيها النصر الذي يمثله هو شخصياً.

  • FBL-KSA-NASSR-ITTIHADAFP

    أزمة بنزيما والتحول الدرامي في علاقة الزملاء القدامى

    تمثل قضية انضمام كريم بنزيما المحتملة للهلال القشة التي قصمت ظهر البعير في علاقة رونالدو بالمنظومة الحالية. 

    فالتناقض الصارخ بين رفض الهلال سابقاً لضم رونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية تحت ذريعة الحفاظ على هوية الفريق وبين ترحيبهم الآن بضم بنزيما يثير غضب الدون بشكل كبير. 

    تكمن الحساسية المفرطة هنا في طبيعة العلاقة التاريخية بين اللاعبين حيث يرى رونالدو أن بنزيما كان طوال سنوات مجده في ريال مدريد مجرد لاعب مساند يقوم بالأدوار التكميلية لخدمة أهداف رونالدو وطموحاته. 

    أن يتم الآن تفضيل هذا السنيد ومنحه فرصة التواجد في النادي الأكثر استقراراً ودعماً في المملكة يمثل في نظر رونالدو إهانة لتاريخه وتقليلاً من شأن التأثير الذي أحدثه منذ وصوله.

    هو يرى أن المعايير التي طُبقت عليه لاستبعاده من الهلال سابقاً كان يجب أن تطبق على بنزيما وإلا فإن الأمر يصبح مفاضلة واضحة تفتقر للعدالة.

    لا ينظر رونالدو إلى أبعاد أخرى في الصفقة مثل أن بنزيما بالفعل يجيد دور السنيد، ولا مانع لديه من التضحية من أجل الفريق، ولم يسأل نفسه إذا ما كان على استعداد للقيام بتضحيات مثيلة للعب للهلال، لكنه يرى فقط لاعب كان يومًا مجرد ترس في ماكينة صناعة المجد الخاص به، يتم الاستعانة به لتكريس عقدة الهلال في عينه نحو المزيد من منصات البطولات والإنجازات.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تحدي الألف هدف وصراع البقاء في القمة

    يقف كريستيانو رونالدو حالياً أمام معضلة كبرى تمس صلب طموحاته الشخصية فهو يسابق الزمن للوصول إلى رقم الألف هدف وهو إنجاز يمثل ذروة مسيرته الكروية.

    إن استمرار حالة الغيرة المهنية والاحتجاج ضد ما يراه تفوقاً غير عادل لمشروع الهلال يضعه في موقف صعب فهل يستمر في التصعيد دفاعاً عن مكانته وتقديره الشخصي حتى لو أدى ذلك لتعطيل مسيرته التهديفية أم يتنازل عن كبريائه ويواصل اللعب في بيئة يشعر فيها بالمظلومية.

    هذا الصراع الداخلي بين الرغبة في الإنجاز الشخصي وبين التمسك بالكرامة المهنية هو ما سيحدد ملامح الفترة القادمة في مسيرته مع النصر.

  • Cristiano Ronaldo Al Nassr 2026Getty Images

    بيت القصيد

    إن ما يشهده المتابعين اليوم من توتر وغياب لرونالدو عن القائمة الأساسية هو نتاج تراكمي لشعور النجم أنه لا يتم تقديره بالشكل الكافي.

    تتلخص الأزمة في أن رونالدو يرى نفسه محارباً وحيداً في جبهة تفتقر للدعم الذي يحظى به خصمه اللدود نادي الهلال سواء على مستوى جودة اللاعبين أو الاستقرار الإداري أو الزخم الإعلامي.

    إن غضب الدون من انتقال بنزيما للهلال سواء تمت الصفقة أو لا وتفضيل الفرنسي كعنصر تدعيمي للمنافس يعكس جرحاً في كبريائه كقائد تاريخي يرفض أن يرى من كان يسانده بالأمس يتصدر المشهد اليوم في البيئة الأكثر مثالية.

    في نهاية المطاف يبدو أن الأمر كله لا يتجاوز سوى حالة غيرة متراكمة من مشروع الهلال النجاح الذي يصعد لمنصات التتويج منذ وصول رونالدو، ومن تفضيل بنزيما في مشروع الزعيم بدلًا منه، ومن خسارة البطولات واحدة تلو الأخرى في نهاية مسيرته بينما غيره من المنافسين داخل وخارج المملكة يحظون بنعيم البطولات ومنصات التتويج.

