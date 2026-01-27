Goal.com
دي ماريا : رونالدو أكثر احترافية من ميسي ونجم ريال مدريد الحالي هو الأفضل في العالم!

النجم الأرجنتيني رد على فكرة العدول عن قرار الاعتزال الدولي

يعترف أنخيل دي ماريا بأن احترافية كريستيانو رونالدو "أكبر بكثير" من ليونيل ميسي، لكن جناح ريال مدريد السابق لا يزال يعتبرالنجم الأرجنتيني أفضل لاعب في التاريخ، مشيرًا إلى أنه حصل على "موهبة من الله ليكون الأفضل". 

كما ناقش دي ماريا، الفائز بكأس العالم مع منتخب التانجو، اختياره للاعب الذي لفت أنظاره بشكل لافت في الوقت الحالي، بغض النظر عن صراع ميسي ورونالدو.

  • الميزة التي تجعل رونالدو أفضل من ميسي

    قضى المهاجم المخضرم دي ماريا أربع سنوات إلى جانب النجم البرتغالي رونالدو في سانتياجو برنابيو بين عامي 2010 و2014. وقد تذوق الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال تلك الفترة، حيث شاهد عن قرب العديد من مزايا النجم البرتغالي.

    ورد اللاعب الأرجنتيني على سؤال من صحيفة "آس" الإسبانية عما إذا كان اللعب مع رونالدو قد ترك انطباعًا خاصًا لديه: "نعم. من حيث الاحترافية، كريستيانو هو رقم واحد بلا منازع. كانت أخلاقياته في العمل، وقدرته على الحفاظ على مستواه، وجهوده المستمرة ليكون الأفضل في منافسته مع ليو، جديرة بالثناء حقًا، لكنه تزامن مع عصر ميسي، مما عقد من مهمته بشكل كبير".

    لماذا يعتبر دي ماريا ميسي الأفضل؟

    رونالدو فاز بالكرة الذهبية 5 مرات، لكن جهوده طغى عليها تتويج ميسي بنفس الجائزة 8 مرات. لا يزال كلا اللاعبين في قمة مستواهما، في نادي النصر وإنتر ميامي على التوالي، ويحظيان بمكانة مرموقة بين نجوم اللعبة.

    لطالما وضع دي ماريا ميسي في صدارة أي قائمة لأفضل اللاعبين على مر العصور، وكرر هذا الموقف عندما سُئل عن سبب تفوق مواطنه على منافسه الأبدي رونالدو: "كريستيانو يعتمد على العمل الجاد والجهد ليكون رقم واحد، لكن ميسي، الذي كان يشرب المتة في غرفة الملابس، أظهر لاحقًا أنه يمتلك موهبة من الله ليكون الأفضل".

    قال اللاعب والمدرب الأرجنتيني السابق سيزار لويس مينوتي ذات مرة إن دي ماريا يستحق أن يقف جنبًا إلى جنب مع ميسي ودييجو مارادونا في أي نقاش حول أعظم لاعبي الأرجنتين.

    قال دي ماريا عن هذا التقييم الرفيع: "في ذلك الوقت، كنت ممتنًا جدًا لسيزار على تلك الكلمات، لكنني لم أكن قريبًا منهما حتى لأنهما ينتميان إلى عالم مختلف. كانت تلك مجاملة لطيفة جدًا، ولم أكن أعرف مينوتي وقتها. عندما رأيته، شكرته شخصيًا، لكنني أعلم أن الأمر لم يكن كذلك في الواقع وأنني بعيد جدًا عن كليهما".

  • دي ماريا يعتبر مبابي أفضل لاعب في العالم

    دي ماريا، مثل ميسي ورونالدو، لم يتقاعد بعد. في سن 37 عامًا، عاد إلى جذوره في روزاريو سنترال. ولا يزال يراقب عن كثب أداء جميع أنديته السابقة.

    ريال مدريد سيظل يجذب الكثير من الاهتمام، ويُعتبر أن لديه أفضل لاعب في العالم في صفوفه حاليًا، مع توقع فوز المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الكرة الذهبية في مرحلة ما.

    عند سؤاله عن تقييمه لمبابي، قال أسطورة ريال مدريد دي ماريا: "كيليان من بين أفضل اللاعبين في العالم منذ سنوات. لا شك أن ألقاب الفرق تؤثر على الجوائز الفردية، لكنه يثبت كل يوم أنه من بين العظماء، وحاليًا هو الأفضل. عندما تمكن من تنفيذ أسلوبه في اللعب، أصبح لاعباً يغير مجرى المباراة".

    دي ماريا والاعتزال الدولي

    سيشارك مبابي في نهائيات كأس العالم مرة أخرى هذا الصيف، مع توقع مشاركة ميسي ورونالدو في هذا الحدث. لن يكون دي ماريا حاضراً، بعد أن أعلن اعتزاله اللعب الدولي في عام 2024، ولا يشعر بأي ندم.

    وقال دي ماريا عن موقفه من التراجع في قراره للمشاركة في المونديال: "ليس الأمر أنني لا أريد ذلك، بل أعتقد أنني أكملت مسيرتي الدولية. لقد حققت كل ما أردت، وهناك جيل شاب قادم من خلفي، وأعتقد أن الوقت قد حان للتوقف.

    بعد كأس العالم في قطر، كنت قد اتخذت القرار بالفعل، وأقنعني زملائي باللعب في كأس كوبا أمريكا الأخيرة. انتهت البطولة كالحلم، حيث فزنا باللقب، وكان ذلك وقتي. الآن حان دور شخص آخر".

    ستنطلق بطولة كأس العالم 2026 - التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - في 11 يونيو. سيكون دي ماريا متابعاً مهتمّاً، حيث ستتنافس الفرق مرة أخرى على اللقب العالمي الذي ساعد الأرجنتين في الفوز به عام 2022.

