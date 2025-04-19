على روما تجديد عقد نجمه بأي ثمن .. ولغز جديد في رحلة سعود عبدالحميد "المظلمة"

هل يستحق رانييري لقب "مدرب العام" في إيطاليا؟

واصل فريق روما، قطاره بلا هزيمة في الدوري الإيطالي، بانتصار ثمين على فيرونا بنتيجة (1-0)، على ملعب الأولمبيكو، في مباراة الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

ووقع شوموردوف على رابع أهدافه في الـ(سيري آي)، بالدقيقة 4، بعد صناعة متميزة من ماتياس سولي، ليقود روما للانتصار ويتوج بجائزة رجل المباراة.

ورفع روما رصيده إلى 57 نقطة من 33 مباراة، ليحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد فيرونا عند 32 نقطة، في المركز الرابع عشر.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز الملاحظات حول مباراة روما وفيرونا..