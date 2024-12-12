روما ضد براجا | "المهزوز تحول إلى محارب والجنون أصاب زميله" .. سعود عبدالحميد سيبيع الكثير من القمصان مستقبلًا!

ليلة ستظل خالدة في أذهان السعوديين..

"سخرية وانتقاص منه وتشكيك في نجاحه!".. كلها أمور تعرض لها سعود عبدالحميد، بعد انتقاله من الهلال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

سعود واجه العديد من الصعوبات بالفعل، فور انضمامه إلى نادي روما؛ حيث ظل "حبيسًا" لدكة البدلاء طويلًا، ولم يقدّم ما يشفع له في الدقائق القليلة التي كان يتحصل عليها.

هُنا.. بدأت الأخبار تتزايد عن رغبة فريق العاصمة الإيطالية، في "الاستغناء" عن اللاعب خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ وعودته إلى بلاده مجددًا، من بوابة عملاق الرياض النصر أو ناديه الأسبق الاتحاد.

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لكن.. يبدو أن إصرار الظهير الأيمن السعودي كان أقوى من كل ذلك؛ حيث بدأ اللاعب يقدّم أوراق اعتماده بالفعل مع نادي روما؛ وهو ما ظهر خلال مواجهة سبورتنج براجا، مساء اليوم الخميس.

سجل سعود "هدفًا"؛ ليقود روما للفوز على سبورتنج براجا (3-0)، بملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وبهذه التيجة.. وصل روما إلى نقطته التاسعة، في المركز "الثاني عشر" بجدول ترتيب الدوري الأوروبي؛ بيما تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج براجا عند النقطة السابعة، في المركز "23".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور سعود عبدالحميد الرائع في مباراة روما وضيفه سبورتنج براجا، مساء اليوم..