ينتهي عقد روديجر الحالي مع "لوس بلانكوس" في نهاية موسم 2025-2026، ولم يوافق بعد على التوقيع على تمديد جديد. تم ترشيح المدافع الألماني للرحيل عن سانتياجو برنابيو الصيف المقبل، حيث يمكنه أيضًا الانضمام إلى كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية.
ألونسو لا يريده.. توقف مفاوضات التجديد بين ريال مدريد وروديجر، و3 وجهات محتملة!
توقف محادثات روديجر وريال مدريد
أفادت صحيفة "ماركا" في نوفمبر أن روديجر ومدريد قد فتحا مناقشات أولية بخصوص تجديد العقد، لكن المحادثات توقفت الآن. ينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 32 عامًا في سانتياجو برنابيو بنهاية الموسم، وبحسب ما ورد بدأت المحادثات الأولية بين النادي وممثلي اللاعب قبل عدة أشهر، مع وجود أرقام مالية بالفعل على الطاولة ورغبة متبادلة في التوصل إلى اتفاق.
ومع ذلك، تم تأجيل هذه المفاوضات لاحقًا بشكل متبادل عقب الإصابة العضلية التي تعرض لها الدولي الألماني في أواخر سبتمبر. تم اتخاذ قرار وقف المفاوضات باتفاق مشترك، حيث شعر كل من اللاعب والنادي أنه ليس الوقت المناسب لوضع اللمسات الأخيرة على الأرقام بينما يركز روديجر على تعافيه.
- Getty Images
روديجر قد يعود إلى تشيلسي
روديجر، الذي قضى خمس سنوات في تشيلسي وفاز بالعديد من الألقاب، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا، غادر ستامفورد بريدج إلى ريال مدريد في عام 2022. ومع ذلك، قد يفكر المدافع الألماني الآن في العودة إلى ناديه السابق حيث أظهر "البلوز" اهتمامًا باستعادة المدافع النجم الصيف المقبل، وفقًا لصحيفة "آس".
ويضيف التقرير أن باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، حريص أيضًا على التوقيع مع قلب الدفاع المخضرم، بينما يراقب جلطة سراي أيضًا وضع روديجر في مدريد عن كثب.
وبخلاف العروض المقدمة من أوروبا، فإن روديجر مطلوب أيضًا في المملكة العربية السعودية، حيث يخطط عملاقا دوري المحترفين السعودي، النصر والهلال، لتحركات لجلب المدافع الألماني إلى الشرق الأوسط العام المقبل.
ألونسو ضد الاحتفاظ بروديجر
في أكتوبر، أفادت صحيفة "بيلد" أن مدرب مدريد تشابي ألونسو غير مقتنع بقدرات روديجر، حيث يعتقد المدير الفني أن الدولي الألماني أصبح عرضة للإصابات وغير مستقر المستوى في السنوات القليلة الماضية.
علاوة على ذلك، حجز التوقيع الصيفي الجديد دين هاوسن مكانه بالفعل في التشكيلة الأساسية لمدريد بعد بعض العروض القوية. ومنذ بداية موسم 2025-2026، كانت شراكة هاوسن مع إيدير ميليتاو هي التي أعطت أعلى شعور بالهدوء والسلطة في خط دفاع "لوس بلانكوس"، على الرغم من تعرض البرازيلي لإصابة عضلية جديدة.
- Getty
ماذا بعد لريال مدريد؟
على الرغم من أن مستقبل روديجر لا يزال غير مؤكد، تفيد صحيفة "آس" أن مدريد لم يعد حريصًا على التوقيع مع خيارين دفاعيين، وهما إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول ودايوت أوباميكانو لاعب بايرن ميونخ. أصبح مستقبل ثنائي قلب الدفاع الفرنسي كوناتي وأوباميكانو في ليفربول وبايرن، على التوالي، موضع شك حيث يدخل الثنائي الأشهر الستة الأخيرة من عقودهما.
وذكرت تقارير سابقة أن ريال مدريد انسحب من صفقة كوناتي عقب تراجع مستواه مؤخراً في آنفيلد. وفي حين أن المدافعين قد ينتقلون الصيف المقبل، لا يبدو أن وجهتهم ستكون البرنابيو.
سيعود فريق ألونسو إلى العمل بعد العطلة الشتوية القصيرة في 4 يناير حيث يواجهون ريال بيتيس على أرضهم في الدوري الإسباني.