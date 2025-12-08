بديلًا لصلاح.. نجم ريال مدريد على رأس قائمة أهداف ليفربول في يناير!

ارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى دوري المحترفين السعودي وإلى العملاق التركي جلطة سراي في العام الجديد، على الرغم من توقيعه عقداً لمدة عامين مع ليفربول في وقت سابق من العام.

كان اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً عنصراً جوهرياً في فوز "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأول للمدرب أرني سلوت على رأس القيادة الفنية للفريق القادم من ميرسيسايد، حيث سجل 29 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة.

ومع ذلك، فشل صلاح في مجاراة إنجازات الموسم الماضي أمام المرمى، حيث سجل أربعة أهداف فقط وصنع هدفين خلال 13 مباراة في الدوري مع "الريدز" هذا الموسم. وأشار المهاجم المصري فعلياً إلى نيته مغادرة ليفربول الشهر المقبل، مدعياً أنه "تم التضحية به" بعد أن تم إجلاسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.

قال صلاح بعد تعادل السبت 3-3 في ليدز: "لا أستطيع أن أصدق ذلك، أنا محبط للغاية، محبط جداً. لقد فعلت الكثير لهذا النادي على مر السنين وخصوصاً الموسم الماضي. الآن أجلس على مقاعد البدلاء ولا أعلم لماذا. يبدو الأمر وكأن النادي قد ضحى بي. هذا هو شعوري. أعتقد أنه من الواضح جداً أن شخصاً ما أراد أن يلقي باللوم كله عليّ".