Rodrygo Real Madrid 2025-26Getty
Chris Burton و علي سمير

اهتمام "ثلاثي" من الدوري الإنجليزي .. خطوة جديدة لرودريجو تضع "حجر الأساس" لرحيله عن ريال مدريد

اللاعب قد يبحث عن فرصة أفضل بعيدًا عن سانتياجو برنابيو

تشير التقارير في إسبانيا إلى أن رودري[و يضع الأساس رحيل محتمل عن ريال مدريد. يواجه المهاجم البرازيلي الدولي منافسة شرسة على مركزه في سانتياجو برنابيو، ويشعر بإحباط متزايد لرغبته في اللعب بصورة أكبر مع الفريق.

 ويقال إن الدوري الإنجليزي الممتاز يعتبر من أهم الوجهات المحتملة للاعب في حالة استقراره على الرحيل، حيث يُعرف أن ليفربول وآرسنال ومانشستر سيتي يريدون الحصول على خدماته.

  • سجل رودريجو في ريال مدريد

    يلعب رودريجو مع ريال مدريد منذ عام 2019، عندما اكتشف العملاق الإسباني إمكاناته الواضحة. وهو يقترب من 300 مباراة مع  الفريق الإسباني، وسجل 70 هدفًا. وقد فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري المحلي قبل تهيمشه.

    ومع ذلك، وفي ظل المنافسة بين فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وجود بيلينجهام على شغل المراكز الهجومية في خطط تشابي ألونسو، أدى ذلك إلى استبعاد رودريجو من التشكيلة الأساسية، مما جعله يفكر في الرحيل للعب بانتظام.

    مع أخذ ذلك في الاعتبار، تزعم صحيفة "سبورت" الإسبانية أن رودريغو يفكر في خياراته. لقد تم تضمينه من البداية من قبل ألونسو خلال الأسابيع الأخيرة، لكنه سجل سبع مشاركات أساسية وهدفين فقط هذا الموسم.

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    رودريجو يبحث عن وكيل آخر

    وكشفت "سبورت" عن قيام رودريجو بإجراء محادثات مع اثنين من "الوكلاء الكبار" بحثًا عن تمثيل إضافي. كان والده، إريك جويس، يتولى شؤونه، لكنه ليس وكيلًا محترفًا، ويقال إن علاقته مع ريال مدريد تدهورت على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

    لا توجد نية للانتقال في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2026، حيث يتم التخطيط لإنهاء موسم 2025-26 في مدريد. ومع ذلك، يتم وضع خطط طويلة الأجل، وهذا يعني استطلاع آراء أي أطراف مهتمة.

    يُقال إن عدة أندية في إنجلترا قد استفسرت عن إمكانية التعاقد مع رودريجو خلال صيف 2025. يُنسب إلى آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول الاهتمام باللاعب، الذي يبحث الآن عن مفاوضين أكثر احترافية لرعاية شؤونه.

  • ريال مدريد حريص على الاحتفاظ بـ رودريجو

    ومع ذلك، فإن ريال مدريد متردد في التفكير في بيعه. واصل ألونسو التحدث عن قيمة رودريجو للمصلحة الجماعية على الرغم من أنه يجد صعوبة في بعض الأحيان في دمج اللاعب الموهوب البالغ من العمر 24 عامًا في فريقه.

    ورد ألونسو على الأسئلة المتعلقة بالتكهنات التي لا تزال تدور حول رودريجو قائلاً: "هناك الكثير من الشائعات. إنه يؤدي أداءً جيدًا. أريده أن يلتزم تمامًا بالفريق ويبذل 100٪ من جهده. أنا أعتمد على جميع اللاعبين الموجودين في التدريبات. هذا ما يشغلني ويهمني في الوقت الحالي".

    وتابع قائلاً: "يجب أن نؤمن بروديجو ونثق به. لا أحد يشك في جودته، إنه لاعب من الطراز الأول، ولديه الموقف الصحيح. نحن ننتظر منه أن يكسر هذه اللحظة السلبية بهدف. إنه بحاجة إلى هذا الشعور الجيد بعد مباراة جيدة".

    تزعم سبورت أن رودريجو يفكر في الرحيل منذ بداية الموسم، ومن الصعب رؤية كيف ستتغير وضعه. ومع ذلك، هناك تساؤلات حول المدة التي سيبقى فيها فينيسيوس جونيور في البرنابيو. إنه يجذب المزيد من الاهتمام من الدوري السعودي للمحترفين الذي ينفق أموالاً طائلة، وأي انتقال للنجم البرازيلي سيحرر مكاناً على الجناح الأيسر سيكون رودريجو الأوفر حظًا للتواجد به، وإذا حصل على مسؤولية أكبر، فقد يتم إقناعه بالبقاء والموافقة على تمديد عقده.

  • Jude Bellingham Kylian Mbappe Rodrygo Vinicius Junior Real Madrid 2024-25Getty

    اهتمام متزايد من أندية البريميرليج

    لو قرر رودريجو الرحيل بشكل نهائي، فلن يواجه مشكلة في العثور على فريق جديد، حيث قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن الجناح الماهر بعد مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: "أخبرت رودريجو كم هو جيد. إنه لاعب من مستوى آخر... هذا الفتى لاعب من مستوى آخر. أنا سعيد بعودته من الإصابة. إنه جيد جدًا جدًا".

    يبدو أن هذا إشارة إلى رغبة مانشستر سيتي في ضم رودريجو إلى صفوفه، لكنهم يقتربون الآن من إبرام صفقة بقيمة 65 مليون جنيه استرليني (87 مليون دولار) لضم نجم بورنموث أنطوان سيمينيو. قد يكون آرسنال مهتمًا إذا غادر جابرييل مارتينيلي ملعب الإمارات، بينما يستمر ليفربول في رؤية الأيقونة المصرية محمد صلاح غير المستقر يثير الحديث عن الانتقال إلى أنفيلد.

