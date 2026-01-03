اهتمام "ثلاثي" من الدوري الإنجليزي .. خطوة جديدة لرودريجو تضع "حجر الأساس" لرحيله عن ريال مدريد

ومع ذلك، فإن ريال مدريد متردد في التفكير في بيعه. واصل ألونسو التحدث عن قيمة رودريجو للمصلحة الجماعية على الرغم من أنه يجد صعوبة في بعض الأحيان في دمج اللاعب الموهوب البالغ من العمر 24 عامًا في فريقه.

ورد ألونسو على الأسئلة المتعلقة بالتكهنات التي لا تزال تدور حول رودريجو قائلاً: "هناك الكثير من الشائعات. إنه يؤدي أداءً جيدًا. أريده أن يلتزم تمامًا بالفريق ويبذل 100٪ من جهده. أنا أعتمد على جميع اللاعبين الموجودين في التدريبات. هذا ما يشغلني ويهمني في الوقت الحالي".

وتابع قائلاً: "يجب أن نؤمن بروديجو ونثق به. لا أحد يشك في جودته، إنه لاعب من الطراز الأول، ولديه الموقف الصحيح. نحن ننتظر منه أن يكسر هذه اللحظة السلبية بهدف. إنه بحاجة إلى هذا الشعور الجيد بعد مباراة جيدة".

تزعم سبورت أن رودريجو يفكر في الرحيل منذ بداية الموسم، ومن الصعب رؤية كيف ستتغير وضعه. ومع ذلك، هناك تساؤلات حول المدة التي سيبقى فيها فينيسيوس جونيور في البرنابيو. إنه يجذب المزيد من الاهتمام من الدوري السعودي للمحترفين الذي ينفق أموالاً طائلة، وأي انتقال للنجم البرازيلي سيحرر مكاناً على الجناح الأيسر سيكون رودريجو الأوفر حظًا للتواجد به، وإذا حصل على مسؤولية أكبر، فقد يتم إقناعه بالبقاء والموافقة على تمديد عقده.