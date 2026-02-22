Getty Images Sport
روبن لوفتوس-تشيك يخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر مروع في مباراة ميلان ضد بارما
لوفتوس-تشيك يتعرض لإصابة مروعة
قفز لوفتوس-تشيك لضربة رأس في بداية مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي، وتصادم مع حارس مرمى بارما إدواردو كورفي. حاول الحارس إبعاد الكرة بقبضته لكنه اصطدم بفك لاعب الوسط، الذي تم نقله بعد ذلك على نقالة. لم يفقد لاعب وسط تشيلسي وكريستال بالاس السابق وعيه، لكنه فقد أسنانه. وأفادت قناة سكاي إيطاليا أن لاعب الوسط أصيب بكسر في العظم السنخي، وهو الجزء من الجمجمة الذي يحافظ على ثبات الأسنان.
ونتيجة لذلك، سيخضع لوفتوس-تشيك لعملية جراحية وقد يغيب عن الملاعب لعدة أشهر، مما ينهي آماله في الانضمام إلى منتخب إنجلترا للمشاركة في كأس العالم في أمريكا الشمالية هذا الصيف.
شكل لوفتوس-تشيك
لاعب خط وسط إنجلترا، الذي خاض 11 مباراة دولية مع منتخب بلاده، سجل 27 مباراة مع ميلان في جميع المسابقات هذا الموسم. خلال تلك الفترة، سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا واحدًا، لكنه يواجه الآن فترة توقف طويلة.
وقد أفادت تقارير في أكتوبر أن ميلان أجرى محادثات مع لوفتوس-تشيك بشأن عقد جديد. جعلت القوة البدنية للاعب خط الوسط وقدراته الفنية وموهبته في التوغل المتأخر في منطقة الجزاء منه لاعبًا أساسيًا في صفوف الروسونيري. هذا الأداء المثير للإعجاب مع النادي أدى إلى استدعائه مجددًا للمنتخب الإنجليزي بعد غياب طويل. في حين أن ميلان ومدربه ماسيميليانو أليجري حريصان على تأمين مستقبله، إلا أنهما سينتظران حتى نهاية الموسم لبدء مفاوضات رسمية، مما سيسمح لهما بتقييم أدائه وحالته البدنية على مدار الموسم بأكمله.
عودة لوفتوس-تشيك إلى منتخب إنجلترا
وقد أشاد المدير الرياضي إيغلي تاري في يونيو باللاعب باعتباره "لاعبًا متكاملًا". وقال: "كيف يمكن تعويض رييندرز؟ ميلان لديه لوفتوس-تشيك، أحد أكثر لاعبي الوسط تكاملًا في أوروبا، ويمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا في الموسم. لا شك في جودة هذا اللاعب، لكن يجب أن نكون حذرين بشأن مشكلة الإصابات".
في سبتمبر، استدعى توماس توخيل لوفتوس-تشيك إلى منتخب إنجلترا للمرة الأولى منذ ست سنوات. لم يشارك لوفتوس-تشيك في مباراة إنجلترا التي فازت فيها 5-0 على لاتفيا في تصفيات كأس العالم.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ميلان سيواجه كريمونيسي في المباراة القادمة. ومن المؤكد أن الفريق سيخوض المباراة بدون لوفتوس-تشيك، حيث يحتل النادي حالياً المركز الثاني في الدوري الإيطالي، بفارق 10 نقاط عن غريمه اللدود إنتر.
