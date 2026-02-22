روبن لوفتوس-تشيك يخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر مروع في مباراة ميلان ضد بارما

قفز لوفتوس-تشيك لضربة رأس في بداية مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي، وتصادم مع حارس مرمى بارما إدواردو كورفي. حاول الحارس إبعاد الكرة بقبضته لكنه اصطدم بفك لاعب الوسط، الذي تم نقله بعد ذلك على نقالة. لم يفقد لاعب وسط تشيلسي وكريستال بالاس السابق وعيه، لكنه فقد أسنانه. وأفادت قناة سكاي إيطاليا أن لاعب الوسط أصيب بكسر في العظم السنخي، وهو الجزء من الجمجمة الذي يحافظ على ثبات الأسنان.

ونتيجة لذلك، سيخضع لوفتوس-تشيك لعملية جراحية وقد يغيب عن الملاعب لعدة أشهر، مما ينهي آماله في الانضمام إلى منتخب إنجلترا للمشاركة في كأس العالم في أمريكا الشمالية هذا الصيف.