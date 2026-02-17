روبن فان بيرسي يتخذ إجراءً صارماً بعد منع راحيم ستيرلينج من التدريب مع فينورد

في الواقع، كانت آخر مشاركة تنافسية لستيرلينج في مايو 2025، عندما كان معارًا إلى أرسنال. لم يلعب اللاعب الدولي الإنجليزي مع تشيلسي منذ مايو 2024، بعد أن استبعده إنزو ماريسكا من التشكيلة وظل على مقاعد البدلاء تحت قيادة خليفة الإيطالي، ليام روزينيور.

ارتبط اسم ستيرلينج بعد رحيله عن تشيلسي بعدة أندية أخرى، منها توتنهام ونابولي، لكنه اختار محاولة إحياء مسيرته في فينورد. وفي حديثه عن هذا القرار، قال ستيرلينج: "بصفتي لاعبًا حرًا، أتيحت لي، لأول مرة منذ فترة طويلة، فرصة التحكم في الخطوة التالية في مسيرتي. أردت أن آخذ وقتي للتحدث مع الأندية ومدربيها لفهم الدور الذي يتصورونه لي بشكل أفضل والتأكد من أنني أستطيع إضافة قيمة حقيقية في هذا الفصل التالي.

بعد أن تحدثت بالتفصيل مع روبن، أنا واثق من أن فينورد هو المكان الذي يمكنني أن أكون سعيدًا فيه وأثبت نفسي كعضو مهم في الفريق. اللعب في الخارج هو تحدٍ جديد تمامًا بالنسبة لي، وأنا مستعد لخوضه. بصراحة، أنا متحمس للبدء".