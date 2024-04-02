روبن أموريم إلى ليفربول؟.. "خليفة مورينيو الذي لا يقهر" مع سبورتنج لشبونة الأنسب لمشروع آنفيلد

مدرب سبورتنج لشبونة البديل المثالى لكلوب فى ليفربول

يبلغ روبن أموريم، مدرب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي 38 عامًا فقط، ويقترب حاليًا من الفوز بلقب الدوري البرتغالي للمرة الثانية له في أربع مواسم.

وبمجرد أن أعلن يورجن كلوب، عن قراره بالرحيل عن ليفربول بنهاية هذا الموسم زاد الحديث عن مستقبل روبن أموريم مع فريق سبورتنج لشبونة، وفى كل مرة يرحل أحد المدربين عن فريق بالدوري الإنجليزي يتم ترشيح أموريم، لخلافته فتم ربطه سابقًا بتدريب مانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي، وحاليًا يرتبط بقوة بتدريب ليفربول خلفًا لكلوب.

وزادت الأنباء عن اقتراب مدرب سبورتنج لشبونة بتدريب ليفربول بعد اعتراف المرشح الأول لخلافة كلوب تشابي ألونسو، عن نيته الاستمرار مع بايرن ليفركوزن لمدة موسم آخر.

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ويواجه أموريم، منافسة قوية على منصب مدرب ليفربول من مدرب فريق برايتون روبيرتو دي زيربي، ويشعر جمهور سبورتنج لشبونة بقلق كبير من فقدان مدربهم الرائع.