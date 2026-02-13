Goal.com
روبنهو جونيور: لماذا يرتبط اسم نجل مهاجم ريال مدريد السابق بصفقة انتقال إلى أحد أندية النخبة الأوروبية بقيمة 100 مليون يورو؟

لم يبلغ روبينيو جونيور 18 عامًا إلا في ديسمبر الماضي، لكنه انضم بالفعل إلى الفريق الأول في نادي سانتوس، حيث يلعب الآن جنبًا إلى جنب مع نيمار، أفضل هداف في تاريخ البرازيل. وقد جذب هذا المراهق بالفعل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى موهبته، ولكن أيضًا إلى الإرث الكروي الذي خلفه والده.

بدأ روبينيو الأب مسيرته الكروية في نادي سانتوس، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان. كما خاض 100 مباراة مع المنتخب البرازيلي، وساعده في الفوز بكأس أمريكا الجنوبية 2007، حيث كان يعتبر أحد ألمع المواهب في جيله.

لسوء الحظ، لم يرقَ أبدًا إلى مستوى التوقعات المبكرة، واضطر إلى إنهاء مسيرته في عام 2020 لأسباب قانونية مقلقة. أُدين روبينيو بتهمة المشاركة في اغتصاب جماعي لامرأة ألبانية في ملهى ليلي في ميلانو في عام 2013، وأيدت المحكمة الإيطالية العليا الحكم في عام 2022. في مايو 2024، بدأ قضاء عقوبة السجن لمدة تسع سنوات في البرازيل.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن سانتوس "يحمي" روبينيو جونيور، "الذي يتعرض لأضواء الشهرة بشكل مفرط"، وسط العناوين الحساسة التي لا يزال والده يثيرها. ومع ذلك، لا يمكنهم فعل الكثير لحمايته، حيث يواصل السعي للحصول على دقائق لعب منتظمة في الفريق الأول في أحد أكبر الأندية في أمريكا الجنوبية.

قد يكون روبينيو جونيور موضوعًا لمنافسة شديدة على التعاقد معه في الصيف، وإذا انتقل إلى إحدى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، فسوف تزداد الضجة حوله بشكل كبير. السؤال هو: ما مدى براعته بالضبط؟ GOAL تلقي نظرة على الأمر...

  • حيث بدأ كل شيء

    ولد روبينيو جونيور في 17 ديسمبر 2007، وأصبح معروفًا باسم "جونينيو" بعد أن خطا أولى خطواته في عالم كرة القدم في نادي بورتواريوس في سانتوس، حيث أظهر بسرعة لمحات من إمكاناته الحقيقية.

    قال مدربه الأول، روبسون فرنانديز دي أوليفيرا، في مقابلة مع مجلة Placar: "جاء جونينيو إليّ عندما كان في الخامسة أو السادسة من عمره، في عام 2012، وكان دائمًا مختلفًا تمامًا عن الآخرين. شجعته على الاحتفاظ بالكرة عند قدميه لأطول فترة ممكنة. كان آباء الأولاد الآخرين يغضبون مني، لكنني أصررت لأنني رأيت شيئًا استثنائيًا تمامًا: فتى أعسر كان لديه مهارة في المراوغة أكثر من والده. كان ماهرًا بشكل لا يصدق ولديه شجاعة لا تصدق لمحاولة ذلك عدة مرات حسب الضرورة".

    في المباراة الأخيرة لأوليفيرا كمدرب للفريق الشبابي، سجل روبينيو هدفين وصنع هدفًا آخر ليقود بورتواريوس إلى فوز 3-2 على بورتوغويسا سانتيستا. "بعد ذلك اليوم، قلت لروبينهو: 'سيكون أفضل منك!'" يزعم أوليفيرا أنه قال ذلك بعد المباراة.

    حصل المراهق على فرصة ليسير على نفس خطى والده في عام 2022، عندما تم اختياره للانضمام إلى أكاديمية سانتوس في سن الـ14. ترك الشاب انطباعًا فوريًا على مدربيه الجدد، وتم ترقيته إلى فريق النادي تحت 17 عامًا في غضون عام. في 9 أغسطس 2024، وقع أول عقد احترافي له وبدأ يستخدم اسم روبينيو جونيور.

    وكتب في منشور عاطفي على إنستغرام: "اليوم أحقق حلمًا آخر وأنا ممتن لله على كل فرصة وكل تحدٍ وكل دمعة وكل إنجاز حتى الآن. لقد ساعدني ودعمني". "أشكر كل من يؤمن بي ويشكل جزءًا من قصتي".

  • الفرصة الكبيرة

    أنهى روبينهو جونيور موسم 2024 كأفضل هداف في بطولة ساو باولو للناشئين تحت 17 عامًا برصيد تسعة أهداف، مما ساعد الفريق على الفوز باللقب على الرغم من عدم إكماله أي من المباريات التي لعبها. لم يشرك مدرب سانتوس للناشئين تحت 17 عامًا، إيلدر كامبوس، روبينهو جونيور في التشكيلة الأساسية سوى في 10 مباريات، بينما استخدمه كبديل في 19 مباراة أخرى، حيث كان يدير تطور المراهق بحذر.

    وقال كامبوس: "تتناسب تقنياته جيدًا مع الأسلوب الذي يبحث عنه سانتوس، لكنه لا يزال في مرحلة النضج المتأخر. إنه خفيف وسريع ولديه مهارات في المراوغة، لكنه واجه بعض الصعوبات البدنية في فئة تحت 17 عامًا. شيئًا فشيئًا، اكتسب مساحة ووقتًا للعب، لأنه سرعان ما فهم كيفية حل هذه المشكلة: اتخذ قرارًا بتسديد الكرة بسرعة أكبر، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لسنه".

    كوفئ روبينيو بمكان في فريق سانتوس تحت 20 سنة الذي شارك في كأس ساو باولو لكرة القدم للناشئين، قبل أن يتم تسجيله في الفريق الأول لبطولة كامبيوناتو باوليستا 2025. أعطاه ذلك الفرصة للتدرب لأول مرة مع نيمار، الذي كان قد أكمل للتو انتقاله للعودة إلى وطنه بعد مغادرة الهلال كلاعب حر.

    استمر روبينيو جونيور في اللعب مع فريق تحت 20 عامًا في البداية، لكنه ظهر أخيرًا مع فريق سانتوس الأول في مباراة ودية فاز فيها الفريق 3-1 على ديسبورتيفا فيروفياريا في 10 يوليو، وساهم في هذا الفوز بتسجيله تمريرة حاسمة. بعد سبعة أيام، ظهر لأول مرة في الدوري البرازيلي، حيث شارك في آخر 24 دقيقة من المباراة التي فاز فيها فريقه 1-0 على فلامنجو. سجل نيمار هدف الفوز، لكنه أشاد بزميله الجديد في تصريحاته للصحافة بعد المباراة.

    وقال نيمار: "جونينيو لديه إمكانات كبيرة. يشبه والده كثيراً. لديه عقل جيد وقوي. ليس من السهل أن تظهر لأول مرة بهذه الطريقة، مع الضغط الذي يرافق اسمه". "أنا هنا لمساعدته. إنه فتى طيب القلب وأنا أشجعه كثيراً. كنت سعيدًا برؤيته عندما كان صغيرًا وبرؤيته يبدأ مسيرته إلى جانبي. الوقت يمر بسرعة، والآن الأمر يعتمد عليه فقط. لديه موهبة كروية".

  • Robinho jrGetty Images

    كيف تسير الأمور؟

    كما شارك روبينيو جونيور في مباريات ضد ميراسول وإنترناسيونال في يوليو، ووقع على تمديد عقده حتى عام 2030. وتضمنت الاتفاقية شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو (86 مليون جنيه إسترليني/118 مليون دولار)، وفقًا لمجلة Placar، وحصل على القميص رقم 7 الذي كان يرتديه والده خلال فترة لعبه في فيلا بيلميرو.

    وقال مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس، في الإعلان الرسمي للنادي: "منذ خطواته الأولى في أكاديمية الشباب، أظهر أن لديه إمكانات فنية كبيرة. إن موهبته الهجومية وتقليد سانتوس في اكتشاف المواهب العظيمة يجعلنا واثقين ومتفائلين؛ سوف يكتب تاريخه الخاص في النادي".

    لم يستخدم مدرب سانتوس خوان بابلو فوجفودا روبينيو جونيور إلا قليلاً في أغسطس وسبتمبر، لكنه منح المهاجم أخيراً فرصته الأولى للعب أساسياً في مباراة أليانز باركي ضد بالميراس في 7 نوفمبر. وقد أبهر خلال 65 دقيقة قضاها على أرض الملعب، حيث أظهر حركة ذكية بدون الكرة وترابطاً قوياً مع زملائه على الرغم من صعوبة سانتوس في الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة. فاز بالميراس في النهاية بنتيجة 2-0، لكن روبينيو جونيور أثبت نفسه جيدًا في أحد أكثر الملاعب رهبة في كرة القدم البرازيلية.

    وقال فويفودا للصحفيين: "أعجبتني أدائه في الشوط الأول. لعب مباراة قوية، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أنها كانت أول مباراة له كلاعب أساسي. سيستمر في التطور. تحدثت معه وأخبرته أنه سيصبح لاعباً رائعاً. بالطبع، لا يزال بحاجة إلى أرقام وأهداف وتمريرات حاسمة، لكنه على الطريق الصحيح".

    استقبل سانتوس فريق بالميراس في فيلا بيلميرو في مباراة الإياب بعد أسبوع واحد فقط، وحقق انتقامه، حيث لعب روبينيو جونيور دورًا حيويًا بعد دخوله من مقاعد البدلاء. فقد مرر الكرة بهدوء برأسه إلى بنجامين رولهايزر الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 91.

    أنهى روبينيو جونيور موسم 2025 بـ 15 مباراة مع الفريق الأول، وأضاف ست مباريات أخرى إلى رصيده في بداية الموسم البرازيلي الجديد. لم يمنح فويفودا المراهق دورًا أساسيًا بعد، ولا يزال يبحث عن أول أهدافه الاحترافية، لكنه يعتبر متقدمًا في تطوره.

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    أكبر نقاط القوة

    روبنهو جونيور لاعب متعدد المواهب يمكنه اللعب في عدة مراكز هجومية، لكنه يفضل اللعب على الجانب الأيمن. يستخدم سرعته الخارقة ومهاراته المذهلة في المراوغة لتفادي المدافعين والتوغل إلى الداخل. من هناك، يحاول عادةً تمرير الكرة إلى زملائه، لكنه لا يتردد في التسديد إذا أتيحت له مساحة كافية.

    في المواقف الفردية، يصعب إيقاف روبينيو جونيور، الذي يتمتع بقدرة ممتازة على التحكم في الكرة ومهارات فنية عالية. يساعده قصر قامته نسبياً (1.70 م) على الحفاظ على مركز ثقل منخفض وإبقاء الكرة ملتصقة بقدميه، وهو أمر مفيد للغاية في اختراق خطوط الدفاع.

    إنه لاعب لا يمكن التنبؤ بحركاته، وهو عدواني ومبدع بلا حدود، ويبدو أنه لا يشعر بالخوف حتى عندما يتعرض لضغط شديد. لا يزال في بداية مسيرته، ولكن لا يوجد سبب يمنع روبينيو جونيور من أن يحذو حذو والده أو حتى يتفوق عليه.

  • Santos v Fortaleza - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    مجال للتحسين

    ولكن لتحقيق ذلك، هناك عدة جوانب يجب على روبينيو جونيور تحسينها، بما في ذلك أدائه النهائي. فهو لا يتسم بالحاسمية الكافية في تمريراته أو تسديداته، ويميل إلى الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة. لا شك في رباطة جأشه ومهارته، ولكنه قد يخطئ في اختيار الخيار الخاطئ أو يسير في اتجاهات خاطئة.

    كما أن روبينيو جونيور لا يفهم بعد التكتيكات الدفاعية بشكل كامل. يمكن أن يكون عبئًا في مرحلة الانتقال، كما أنه يفتقر إلى القوة البدنية اللازمة لانتزاع الكرة من الخصوم. ومع ذلك، فإنه يتمتع بطاقة لا حدود لها يمكن أن تساعده على التحول إلى لاعب ضاغط فعال للغاية، إذا حصل على التدريب المناسب في السنوات القادمة.

    لم يسبق لأحد أن كان كاملاً في سن 18 عاماً، ولا يزال روبينيو جونيور موهبة خام، ولكنه يمتلك الأساسيات، وهو متحمس لمواصلة التحسن، وهذا نصف المعركة.

  • Robinho BrazilGetty

    اللاعب التالي... روبينيو؟

    المقارنات مع والده لن تتوقف أبدًا، ليس فقط بسبب صلتهم العائلية، ولكن أيضًا لأن "جونينيو" لديه أسلوب لعب مشابه تمامًا. كان روبينيو الأب يلعب في الجانب الأيسر في ذروة مسيرته، ولكنه كان أيضًا ماهرًا في استخدام قدميه ليلعب في أي مكان في خط الهجوم، وكان يتمتع ببنية جسدية نحيفة مماثلة، والتي استغلها لصالحه.

    كان نجم ريال مدريد والبرازيل السابق لاعباً مراوغاً ومبدعاً، مما جعله كابوساً للدفاعات. لكن الإجماع العام هو أنه لم يحقق أبداً إمكاناته الكاملة، حيث عانى من عدم الاستقرار واللياقة البدنية، خاصة بعد مغادرته البرنابيو.

    نيمار هو أفضل مثال يحتذي به روبينيو الابن إذا أراد الوصول إلى القمة والبقاء فيها. إنه في وضع متميز حيث يعمل مع أيقونة سانتوس كل يوم، ويجب أن يستفيد من ذلك إلى أقصى حد. لقد عانى نيمار من الإصابات على مدار السنوات الست الماضية تقريبًا، وقد تجاوز ذروة مستواه في سن 34، لكنه أثبت الموسم الماضي أن السحر في حذائه لم يختفِ تمامًا.

    كان موهبته المذهلة هي التي جعلت نيمار نجمًا لامعًا، لكنه أضاف الوعي والصرامة إلى لعبه ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. في برشلونة وفي سنواته الأولى في باريس سان جيرمان، كان نيمار هدافًا ومصمم ألعاب من الطراز الرفيع كان من المستحيل تقريبًا إيقافه. قرار روبينيو جونيور هو أكبر عيب في لعبه في الوقت الحالي، ولا يوجد لاعب أفضل من نيمار لمساعدته على تحسينه.

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    من الأفضل لروبنهو جونيور أن يبقى في سانتوس لمدة عام أو عامين آخرين، ليستفيد قدر الإمكان من نيمار ويتكيف مع المتطلبات الصارمة لكرة القدم للكبار. ومع ذلك، هناك العديد من الأندية المستعدة لمحاولة إغراء البرازيلي بالرحيل عن وطنه هذا العام.

    في الواقع، أعرب إنتر ميلان عن رغبته في التعاقد مع روبينيو جونيور خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد أن أرسل كشافين لمشاهدته وهو يلعب، وفقًا لش بكة ESPN. كما ورد أن مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي يتابعون أيضًا نجم سانتوس الصاعد، مع احتمال اندلاع حرب مزايدة عند فتح سوق الانتقالات في الصيف.

    لكن سانتوس لا يرغب في بيعه، ومن غير المرجح أن يوافق أي من الأندية المهتمة على دفع قيمة الشرط الجزائي الضخم المحدد في عقده، نظراً لقلة خبرته. يحتاج روبينيو جونيور إلى إثبات جدارته قبل السعي وراء انتقال أحلامه.

    ومن المفيد أن يحظى بدعم زملائه الأكبر سناً، وليس فقط نيمار. حاول المدافع المخضرم في سانتوس ويليان أراو التخفيف من التوقعات حول روبينيو جونيور في مقابلة مع Globo Esporte الشهر الماضي: "يحتاج إلى النضوج قليلاً. النضوج في بعض الجوانب، والتعرف على اللعبة بشكل أفضل، والتوقيت. يمكنك أن ترى أنه فتى يتمتع بالكثير من المزايا، فتى يستمع. يحتاج فقط إلى التحكم في اللعبة بشكل أكبر. لكنه يتمتع بالقدرة الكاملة على الانسجام مع نيمار وغابيغول [غابرييل باربوسا]، وتحقيق إنجازات رائعة. أعتقد أن هذا العام سيكون جيدًا جدًا بالنسبة له نظرًا لتفانيه في التدريبات".

    هذه العقلية ستأخذ روبينيو جونيور بعيداً. هذه ليست سوى البداية لما قد يكون مسيرة مهنية استثنائية؛ عليه فقط أن يتحلى بالصبر ويستغل كل فرصة تتاح له.

