روبرت ليفاندوفسكي يكسر أخيرًا صمته بشأن وضع عقده مع برشلونة وسط شائعات عن انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم

على الرغم من رضاه عن الدوري الإسباني، إلا أن اللاعب المخضرم ارتبط اسمه بشدة بالانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم. وتشير التقارير إلى أن فريق شيكاغو فاير يتصدر السباق للتعاقد معه في صفقة انتقال مجانية. وفي معرض حديثه عن الانتقالات التي كادت أن تتم في الماضي، بما في ذلك انتقاله إلى بلاكبيرن الذي أفسدته سحابة الرماد البركاني واهتمام المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون، أضاف ليفاندوفسكي: "في ذلك الوقت، عندما كنت في دورتموند، لم يسمحوا لي بالرحيل... ولكن في النهاية، أنا سعيد جدًا بمسيرتي المهنية!"